Para vermeyen annesine kızdı, evi ateşe verdi
Kayseri'de bir genç, annesinden istediği parayı alamayınca öfkelenerek evin kömürlüğünü ateşe verdi. Dumandan etkilenen 4 kişiye ambulansta müdahale edilirken yangın, ekiplerce kısa sürede söndürüldü.
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Melikgazi ilçesi Esenyurt Mahallesi'nde yaşayan 17 yaşındaki C.S., iddiaya göre annesinden istediği parayı alamayınca 3 katlı apartmanın kömürlüğünü ateşe verdi.
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İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
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Yangın nedeniyle üst katlardaki bazı dairelere duman doldu, apartman sakinleri itfaiye ekiplerince tahliye edildi.
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Yangında dumandan etkilenen 4 kişiye ambulansta müdahale edildi.
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Yangın, ekiplerce kısa sürede söndürüldü.
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Polis, şüpheli C.S'yi gözaltına aldı.
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Öte yandan dairelerde mahsur kalan bir kedi ve muhabbet kuşu ise dumandan etkilenmemesi için sahiplerince dışarı çıkarıldı.