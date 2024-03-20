Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Para sayma soruşturması: Yeni görüntüler ortaya çıktı

        Para sayma soruşturması: Yeni görüntüler ortaya çıktı

        Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği öne sürülen para sayma anlarına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde paraların toplandığı ofiste üzerinde "İBB Spor Kulübü" yazan para dolu çantanın getirildiği görülüyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.03.2024 - 11:15 Güncelleme: 20.03.2024 - 11:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Para sayma'da yeni görüntüler
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği öne sürülen para sayma görüntülerine ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca maddi gerçeğin ortaya çıkarılması, suç ve suç unsuru bulunup bulunmadığının tespiti için başlatılan soruşturma sürüyor.

        Soruşturma kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş ile birlikte eski CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas ve CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın eski basın danışmanı Can Poyraz savcılığa gelerek ifade vermişti.

        CHP İstanbul İl Binasında çekildiği öne sürülen para sayma anlarına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Güvenlik kamerası tarafından kayda alınan görüntülerde paraların toplandığı ofise üzerinde "İBB Spor Kulübü" yazan para dolu bir çantanın getirildiği ve çantayı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Fatih Keleş'in teslim aldığı görülüyor.

        REKLAM

        NE OLMUŞTU?

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bazı sosyal medya hesaplarında, "Fatih Keleş'in CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda para destelerini sayarken çekilen görüntüleri ortaya çıktı." notuyla paylaşılan görüntülere ilişkin maddi gerçeğin ortaya çıkarılması, suç ve suç unsuru bulunup bulunmadığının tespit edilmesi amacıyla resen soruşturma başlatmıştı.

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, soruşturmaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu konuda lehte ve aleyhte çok beyan var. İstanbul İl Başkanlığı binasının alınmasıyla ilgili bir para olduğu söyleniyor. Tüm bunlar Cumhuriyet Başsavcılığı'nın inceleyeceği hususlar. Bir kara para varsa tüm bunlar ortaya çıkacak." diye konuşmuştu.

        Görüntülerle ilgili İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da, "Seçime 20 gün kala CHP İstanbul İl binasının satın alınması sürecinde, bir hukukçu ofisinde yapılan bir işlem üzerinden fırtına koparmaya çalışan insanların kötülükçü akılları var." ifadesini kullanmıştı.

        CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın yazılı açıklamasında ise "4,5 yıl sonra servis edilen görüntülerin amacı kuşkusuz Cumhuriyet Halk Partisi ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik olumsuz algı yaratma çabasıdır." denilmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #para sayma görüntüsü
        #CHP
        #ibb
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sinema sanatçısının ağabeyi dövülerek öldürüldü!
        Sinema sanatçısının ağabeyi dövülerek öldürüldü!
        Maskeli, Almanya'dan gelmiş!
        Maskeli, Almanya'dan gelmiş!
        Motosiklet satışları otomobili solladı
        Motosiklet satışları otomobili solladı
        16 aylık çocuğunu ölüme terk edip tatile gitti
        16 aylık çocuğunu ölüme terk edip tatile gitti
        Trabzonspor-Fenerbahçe maçındaki olaylarla ilgili sıcak gelişme!
        Trabzonspor-Fenerbahçe maçındaki olaylarla ilgili sıcak gelişme!
        'Bahar' için buluştular
        'Bahar' için buluştular
        Tam yapay zekaya adım adım...
        Tam yapay zekaya adım adım...
        30 yıl sonra buldu
        30 yıl sonra buldu
        Almanya ABD'den 8 milyar euroluk füze almaya hazırlanıyor
        Almanya ABD'den 8 milyar euroluk füze almaya hazırlanıyor
        Daha 20 yaşında... Otel odasında yakalandı!
        Daha 20 yaşında... Otel odasında yakalandı!
        Prenses Kate'i hack'lediler
        Prenses Kate'i hack'lediler
        Dünya Mutluluk Raporu yayınlandı
        Dünya Mutluluk Raporu yayınlandı
        Direksiyon eğitmeni kazada öldü! Feci kaza kamerada!
        Direksiyon eğitmeni kazada öldü! Feci kaza kamerada!
        Neden bir haftada 7 gün bulunuyor?
        Neden bir haftada 7 gün bulunuyor?
        Y kuşağında kanser tehlikesi!
        Y kuşağında kanser tehlikesi!
        Hurma çekirdeğinin bilinmeyen faydaları!
        Hurma çekirdeğinin bilinmeyen faydaları!
        6 kilo kokain çalınmıştı! "İçici" memuru adli emanete vermişler!
        6 kilo kokain çalınmıştı! "İçici" memuru adli emanete vermişler!
        Ersen Martin hayatını kaybetti
        Ersen Martin hayatını kaybetti
        Gözler Fed'in faiz kararında
        Gözler Fed'in faiz kararında
        Asker dönüşü işsize ödenek
        Asker dönüşü işsize ödenek
        Habertürk Anasayfa