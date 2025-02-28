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        'Papa'nın sağlık durumu belirsiz'

        Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un bronkospazm krizi geçirdiği ve bunun, solunum durumunun aniden kötüleşmesine neden olduğu bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2025 - 22:58 Güncelleme: 01.03.2025 - 00:08
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        'Papa'nın sağlık durumu belirsiz'
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        Vatikan'dan, ay başında geçirdiği şiddetli bronşit nedeniyle 15 gündür Roma'daki Gemelli Hastanesi'nde yatan ve çift taraflı zatürre teşhisi konulan 88 yaşındaki Papa'nın sağlık durumuyla ilgili yazılı açıklama yapıldı.

        Açıklamada, "Papa, bronkospazm krizi geçirdi. Bu durum, kusmaya ve aspirasyonla birlikte solunum durumunun aniden kötüleşmesine neden oldu." ifadeleri kullanıldı.

        Papa'ya bronkoaspirasyon yapıldığı ve solunum sisteminin ana görevi olan gaz değişiminin (yeterli oksijen alınıp oluşan karbondioksidin yeterli şekilde atılması) sağlanması için mekanik ventilasyon başlatıldığı ve bunun sonucunda, gaz değişimi hususunda olumlu yanıt alındığı kaydedildi.

        Bilinci açık olan Papa’nın dış etmenlere karşı duyarlı olduğu, tıbbi müdahalelere yanıt verdiği kaydedildi.

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        Vatikan'ın açıklamasında, "Bu nedenlerden ötürü, hastalığın seyri hala belirsizliğini koruyor." ifadesi kullanıldı.

        İtalyan Rainews24 kanalının Vatikan kaynaklarına dayandırdığı haberinde ise Papa'nın bugün geçirdiği krizin, durumunu kötüleştirip kötüleştirmediğinin değerlendirilmesi için 24 ila 48 saat gerektiği ayrıca Papa'nın entübe edilmediği belirtildi.

        Bu arada Vatikan, Katolik aleminde "Kül Çarşambası" olarak anılan ve Paskalya'dan önce büyük perhize başladıkları gün olan 5 Mart'ta yapılacak ayini, Papa'nın yönetemeyeceğini duyurdu.

        PAPA, 14 ŞUBAT'TAN BU YANA HASTANEDE TEDAVİ GÖRÜYOR

        Papa Franciscus, 9 ve 12 Şubat'taki halka açık iki etkinlikte, bronşit geçirdiğini ve nefes almakta güçlük çektiğini ifade ederek konuşma yapamamış ve yardımcılarından konuşma metinlerini okumalarını istemişti.

        14 Şubat'ta Gemelli Hastanesi'ne kaldırılan Papa'nın solunum yollarında polimikrobiyal enfeksiyon olduğu bildirilmişti.

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        Vatikan, 18 Şubat'ta Papa'da çift taraflı zatürre geliştiğini ve klinik durumunun karmaşık tablo çizdiğini açıklamıştı.

        Papa'nın doktorları, 21 Şubat'taki açıklamalarında, tamamen tehlikeyi atlatmasa da Papa Franciscus'un hayati tehlikesinin bulunmadığını belirtmişti.

        22 Şubat'ta ise astım krizi geçiren Papa'nın durumunun "kritik olduğu" ifade edilmişti.

        Vatikan'ın 23 Şubat'taki açıklamasında, "Papa'nın solunumla ilgili başka bir kriz yaşamadığı, hafif bir böbrek yetmezliği başlangıcının gözlendiği, burundan yüksek akımlı oksijen takviyesi aldığı" bildirilmişti.

        24 Şubat'ta Papa Franciscus'un sağlık durumunun kritikliğini korumasına karşın hafif iyileşme gözlemlendiğini belirten Vatikan, 25 Şubat'ta da durumu "kritik ama stabil" olarak tanımlamıştı.

        Vatikan, 26 ve 27 Şubat’ta Papa’nın durumunda iyileşme kaydedildiğini bildirmişti.

        SON YILLARDA SAĞLIK SORUNLARI ARTTI

        2013'ten bu yana Katoliklerin ruhani lideri olan Papa Franciscus, ilk kez 2021'de Gemelli Hastanesi'ne yatmış ve kalın bağırsak ameliyatı geçirmişti.

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        Dizindeki ağrılar sebebiyle son yıllarda tekerlekli sandalye kullanan Papa, son olarak 2023'te biri nefes darlığı şikayeti, biri de karın duvarına protez yerleştirilmesi operasyonu olmak üzere, iki kez Gemelli Hastanesi'nde tedavi görmüştü.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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