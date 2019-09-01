Papa Francis, Vatikan'da asansörde mahsur kaldı

St. Peter Meydanı'na çıkarak ayin yapan Katolik aleminin ruhani lideri Papa Francis, bugün 25 dakika geç kalmasıyla herkesi endişelendirdi.

Gecikmeli de olsa konuşma yapmak için pencereye çıkan Papa Francis asansörde mahsur kaldığını ve itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtulabildiğini açıkladı.

Papa konuşmasında, "Sevgili kardeşlerim, günaydın. Her şeyden önce geç kaldığım için özür dilemeliyim. Bir kaza yüzünden geç kaldım. Asansörde 25 dakika mahsur kaldım. Tanrıya şükür geldi, itfaiye geldi. Onlara çok teşekkür ediyorum ve 25 dakikalık çalışmadan sonra tamir edebildiler" ifadelerini kullandı.