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Geçtiğimiz cuma 'kara cuma', 'muhteşem cuma', 'süper cuma' gibi farklı isimlerle dünya genelinde bir indirim ve alışveriş çılgınlığı yaşanırken, Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis bu çılgınlığa tepki gösterdi.

Papa Francis dün Vatikan'da düzenlenen pazar ayininde yaptığı konuşmada tüketim toplumunun insanlara hayatın anlamının inanç değil satın aldıkları olduğuna inandırdığını söyledi.

'KARDEŞİNİZİ UNUTURSUNUZ'

İnananlara bu ay daha da parlayacak (Noel yaklaştığı için) tüketmenin göz kamaştırıcı ışığına karşı direnmeye davet eden Papa Francis "Hayatın anlamının 'biriktirmek' olduğu düşüncesine karşı koymamız gerekiyor. Hayatınızı sahip olduğunuz eşyalar için yaşarsanız o eşyalar hiçbir zaman yeterli olmaz. Açgözlülük artar. Diğer insanlar bir yarıştaki rakibiniz haline gelir. Kapınızı çalan kardeşinizi unutur hale gelirsiniz. Günümüzde tüketim toplumu dünyanın pek çok yerine hakim olmuş durumda" dedi.

Papa Francis konuşmasını "Tüketim toplumu inancı çürüten bir virüstür" sözleriyle bitirdi.

Papa Francis açıkça söylemese de büyük bir alışveriş çılgınlığı yaşanan 'kara cuma' ve 'siber pazartesi' arasındaki pazar ayininde bu konuşmayı yapması muhtemelen tesadüf değildi. Papa'nın açık açık uyardığı konu ise Noel'de yapılan yüksek harcamalar oldu. Sadece ABD'de bu yıl Noel için 730 milyar dolar harcama yapılması bekleniyor.

Papa Francis 2015 yılından bu yana genelde Noel yaklaştığında Hristiyan alemini tüketim çılgınlığına karşı uyarıyor. Ancak her yıl indirim dönemlerinde satış rekorları kırılması bu sözlerin çok fazla dinlenmediğini ortaya koyuyor.