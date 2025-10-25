Habertürk
        Papa 14. Leo, Lübnan Başbakanı Selam ile görüştü | Dış Haberler

        Papa 14. Leo, Lübnan Başbakanı Selam ile görüştü

        Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam ile bu ülkeye yapacağı resmi ziyareti ve Orta Doğu'daki gelişmeleri görüştü.

        Giriş: 25.10.2025 - 14:02 Güncelleme: 25.10.2025 - 14:02
        Papa 14. Leo, Lübnan Başbakanı Selam ile görüştü
        Vatikan'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Papa 14. Leo, bu sabah Vatikan'da Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam ve Başbakan Yardımcısı Tarık Mitri'yi kabul etti.

        Lübnan Başbakanı ve Başbakan Yardımcısı, Papa'nın ardından ayrıca Vatikan Devlet Sekreteri (Başbakan) Kardinal Pietro Parolin ve Devletlerle İlişkiler Sekreteri (Dışişleri Bakanı) Başpiskopos Paul Richard Gallagher ile bir araya geldi.

        Vatikan'ın açıklamasında, "Samimi görüşmeler sırasında, iki ülke arasındaki iyi ikili ilişkilerden duyulan memnuniyet dile getirildi ve Papa 14. Leo'nun 30 Kasım - 2 Aralık 2025 tarihlerinde Lübnan'a yapacağı ziyaret için ortak beklenti ele alındı." ifadelerine yer verildi.

        Görüşmelerde, Lübnan halkının, ülkenin reform ve istikrar sürecine duyduğu umutların değerlendirildiği ve de Lübnan ve çevresinde tam bir barışın en kısa sürede sağlanması yönündeki ortak temenninin dile getirildiği belirtildi.

        Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam da ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu hesabından yaptığı açıklamada, bu sabah Papa 14. Leo ile bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

        Papa'ya Lübnanlıların ziyaretini büyük sevinçle beklediklerini ifade ettiğini aktaran Selam, Lübnan'ın birliği, egemenliği ve özgürlüğünün tüm halkının hakkı olduğunu söylediğini belirtti.

        Selam, "(Görüşmede) Bölgedeki barışın ancak adalet temelinde, özellikle de Filistin halkının bağımsız devletini kurma hakkının tanınmasıyla mümkün olacağını vurguladım." ifadesini kullandı.

