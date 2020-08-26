PAOK - Beşiktaş maçının yazar yorumları

SERDAR ALİ ÇELİKLER: SERGEN HİÇ ÇALIŞMAMIŞ

Ne fizik ve teknik olarak Beşiktaş'tan daha önde olmayan bir rakip PAOK. Dün Beşiktaş'a karşı en büyük artısı 'Bir teknik direktörünün' olmasıydı. Sadece ve sadece planları vardı. "Rakibin sağ beki yok oradan atak yapalım. Skoru bulduktan sonra savunma arkasına uzun top atalım.." Bu kadar basit bir plan ile Beşiktaş'ı 30 dakikada 3'lük yaptılar. Farkı Ersin Destanoğlu engelledi.