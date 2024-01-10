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        Haberler Spor Basketbol Şampiyonlar Ligi PAOK: 88 - TOFAŞ: 87 MAÇ SONUCU - Basketbol Haberleri

        PAOK: 88 - TOFAŞ: 87 MAÇ SONUCU

        Basketbol Şampiyonlar Ligi play-in turu rövanş maçında TOFAŞ, konuk ettiği Yunanistan'ın PAOK mateco takımına ikinci uzatma sonunda 88-87 yenildi. Bu sonuçla seride durum 1-1 oldu. Son 16 turuna kalan takım 3. maçın ardından belli olacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 00:52 Güncelleme: 10.01.2024 - 11:24
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        TOFAŞ uzatmada yıkıldı
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        Maça etkili başlayan TOFAŞ, O'Brien, Denmon, Sakic ve Wiley ile sayılar buldu. Karşılaşmanın 5. dakikasında attığı sayıyla PAOK mateco 11-10 öne geçti. 8. dakikada Wiley'nin smacıyla 12-11'lik skoru yakalayan Bursa temsilcisi, O'Brien, Winston ve Wiley ile sayılar bularak ilk periyodu 23-16 önde tamamladı.

        İkinci periyoda savunmada daha baskın başlayan rakibinin ürettiği sayılara Sakic ve Wiley'in basketleriyle karşılık veren TOFAŞ, maçın 16. dakikasında aldığı molaya 27-24 önde girdi. TOFAŞ, mola dönüşü rakibinin ürettiği sayılara Wiley ve Winston ile karşılık vererek, devreyi 32-31 üstün tamamladı.

        Çekişmeli geçen üçüncü periyotta PAOK mateco karşısında geriye düşen TOFAŞ, rakibinin sayılarına Denmon ve Wiley'in basketleriyle karşılık verdi. Rakibinin arka arkaya ürettiği sayılarla geriye düşen Bursa temsilcisi, Denmon'un maçın 36. dakikasında bulduğu 3 sayılık basketi ile eşitliği yakalayarak skoru 40-40'a getirdi. TOFAŞ periyodun kalan bölümünde rakip sayılarına Wiley ve Winston ile karşılık verse de farkın açılmasına engel olamadı ve periyodu 54-44 geride tamamladı.

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        Karşılaşmanın son periyodunda hücumda etkili başlayan TOFAŞ, rakibin basketlerine Denmon, Wiley, Winston ve O'Brien'ın sayılarıyla karşılık vererek molaya 56-60 geride gitti. TOFAŞ, bitime 57 saniye kala Wiley'in 2 sayılık basketiyle 70-70 beraberliği yakaladı ve periyodun bu skorla bitmesi sonucu karşılaşma uzatmalara gitti.

        Birinci uzatma bölümünde rakip sayılarına Denmon ve Winston ile karşılık veren TOFAŞ, beraberliği korudu ve ilk uzatma bölümü 78-78 beraberlikle tamamlandı.

        İkinci uzatma bölümünde TOFAŞ, rakibin sayılarına O'Brien, Winston, Maye ve Denmon ile karşılık verse de karşılaşmadan 88-87 mağlup ayrıldı.

        Yunanistan'daki ilk maçı 32 sayı farkla 95-63 kaybeden PAOK mateco aldığı galibiyetle seride durumu 1-1'e getirdi. Yunanistan'da 16 Ocak Salı günü oynanacak müsabakayı kazanacak ekip, son 16 turuna yükselecek.

        Salon: TOFAŞ

        Hakemler: Manuel Mazzoni (İtalya), Paulo Marques (Portekiz), Beniamino Manuel Attard (İtalya)

        TOFAŞ: Winston 22, Homesley 6, Tolga Geçim, Denmon 20, O'Brien 10, Maye 3, Sakic 3, Wiley 23, Özgür Cengiz

        PAOK mateco: Gilmore 2, McNeace 17, Harrison 17, Tsiakmas 15, Schizas 2, Tsairelis 4, Fridriksson 18, Margaritis 3, Arsenopoulos 2, Sotiriou, Beliauskas 8

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        1. Periyot: 23-16

        Devre: 32-31

        3. Periyot: 44-54

        Normal süre: 70-70

        1. uzatma: 78-78

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