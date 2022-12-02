İşte 2023'ün rengi!

Dünyada renk otoritesi olarak kabul edilen Pantone Renk Enstitüsü her sene olduğu gibi bu sene de yılın rengini açıkladı.

GÜÇ VE CANLILIĞI İFADE EDİYOR Moda, sanat, dekorasyon gibi pek çok alanı etkileyen 2023 yılının rengi Viva Magenta oldu! Enstitü yılın rengini 'cüretkar, esprili ve her şeyi kapsayan' olarak tanımladı. Zorlu geçen 2022'nin ardından 2023 yılı için güç ve canlılığı ifade eden cesur bir kırmızı ton seçildiği belirtildi.

İNCELİKLİ KIZIL TON Sıcak ve soğuğu dengeleyen 'incelikli bir kızıl ton' olarak tanımlanan Viva Magenta için "Alışılmadık bir zaman için alışılmadık bir renk" yorumu yapıldı. Pantone Renk Enstitüsü Başkan Yardımcısı Laurie Pressman, Viva Magenta'nın devam eden salgının ortasında, yeniden ayağa kalkmaya çalışan bir dünyada güveni temsil ettiğini söyledi.

KOŞİNİL ADLI BÖCEKTEN İLHAM ALINDI Pantone Renk Enstitüsü İcra Direktörü Leatrice Eiseman, 2023'ün rengi için "Cesur, korkusuz, iyimserliği ve neşeyi tasvir ediyor. Buna hepimizin çok ihtiyacı olduğunu biliyoruz" dedi. Eiseman, renk için 'koşinil' adı verilen küçük böceklerden elde edilen doğal kırmızı boyadan ilham alındığını belirtti ve şöyle devam etti: "Sanal dünyalar günlük hayatımızın daha belirgin bir parçası haline geldikçe, doğadan ve gerçek olandan ilham almaya çalışıyoruz. Kökleri ilkel olana dayanan Viva Magenta, bizi orijinal maddeye yeniden bağlıyor. Doğanın güçlerini çağırarak ruhumuzu canlandırıyor ve içsel gücümüzü geliştirmemize yardımcı oluyor." Pantone Renk Enstitüsü'nün yılın renkleri moda, güzellik, teknoloji, tasarım ve ev dekorasyonu gibi sektörlerdeki en son trendleri yansıtmayı amaçlıyor. Enstitü geçtiğimiz yıl, mevcut renkler arasından bir tonu seçmek yerine ilk kez sıfırdan renk üretmeyi tercih ederek 'Very Peri'yi 2022'nin rengi olarak ilan etmişti. *Haberin görselleri Pantone Renk Enstitüsü'nün internet sitesinden alınmıştır.