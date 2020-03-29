29 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Teknasyon Yazılım'dan yapılan açıklamaya göre, dünya genelinde yaşanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geçen hafta evden çalışmaya geçen Panteon'un "Home Restoration" oyunu, 50'den fazla ülkede en çok indirilenler arasına girdi ve sadece 2 günde 1 milyondan fazla kişi tarafından indirildi.
Konuyla ilgili yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Panteon ve Teknasyon Yazılım'ın ortaklarından Burak Sağlık, "Tüm ekip olarak Kovid-19 salgını sebebiyle evden çalışmaya başladığımız bu dönemde yakaladığımız bu başarı bizleri çok sevindirdi. Önümüzdeki dönemde Panteon'un daha fazla oyununu zirvede göreceğimize eminim. Dünyanın eve kapandığı bu zor günlerde insanların hayatlarına ufak da olsa bir eğlence katabilmek hepimize çok büyük bir motivasyon oldu." ifadelerini kullandı.
HEDEF 1 AYDA 10 MİLYON
Panteon'un kurucusu Ufuk Şahin de oyunun çok kısa sürede çok ciddi bir ivme yakaladığına işaret ederek, "Home Restoration, ilk 2 günde 1 milyon indirilmeyi geçti. Bu başarının büyümeye devam edeceğine inanıyorum. Şu an itibarıyla Amerika ve İngiltere başta olmak üzere 50'den fazla ülkede en çok indirilenler listesine girmiş durumdayız. Hedefimiz 1 ay içerisinde 10 milyon indirilmeye ulaşmak" değerlendirmesinde bulundu.
Türk oyun sektörünün başarısına da değinen Şahin, Türk oyun stüdyolarının dünya mobil oyun pazarında çok önemli bir konuma sahip olduğunu vurguladı.
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