50. Pantene Altın Kelebek Ödülleri ödülleri sahiplerini buldu. Sinema, televizyon ve müzik dünyasının nabzını tutan, Türkiye’nin en uzun soluklu ödül organizasyonu Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni, 50'nci kez düzenlendi. 8 Aralık Pazar akşamı Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde düzenlenen görkemli törene ünlü isimler akın etti. Cem Davran ve Çağla Şıkel'in sunumuyla ekranlara gelen törende ödülle taçlandırılan isimler ve yapımlar belli oldu. Peki, 50. Pantene Altın Kelebek Ödülleri kazananları kimler oldu? İşte, 50. Pantene Altın Kelebek Ödülü kazananlar listesi 2024…