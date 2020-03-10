ABD'nin New York kentinde yaşayan ve kendisine 'Dude With Sign' (Pankart Taşıyan Adam) diyen Seth isimli adam herkesin içinden geçen ama bir türlü söylemediği sözleri, davranışları ve soruları protesto ediyor. Takipçi sayısı 5.7 milyona ulaşan İşte Seth'in protestolarından bazıları…

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