Panik atak; nedeni bilinemeyen bir kaygı ile başlayan, ruhsal belirtiler ardından fiziksel belirtilerle kendini gösteren bir durumdur. Patik ataklar birçok belirti ile kendini gösterebilmektedir.

Panik atak belirtileri nelerdir?

Kişinin kendini aşırı kaygılı hissetmesi,

Kalp atışlarında hızlanma,

Nefes alırken boğuluyormuş gibi hissetme,

Titremeler,

Başın dönmesi ve gözlerde kararma oluşması,

Mide bulantıları,

Kalbin sıkışması,

Soğuk soğuk terleme,

Ellerde ve parmaklarda uyuşmalarda,

Öleceğini düşünme ve ölüm korkusu,

Delirmeye başladığını düşünme şekillerinde ortaya çıkabilmektedir.

Panik atak oluşumu sırasında bazı ortaya çıkan belirtiler kalp krizi ile karıştırılmaktadır. Kişiler bu yüzden ilk panik ataklarında ölüyorum düşüncesini çok fazla yaşamakta ve yanlış bölüm doktorlarına başvurabilmektedir.

Panik atak krizleri yaşayan kişiler dışarıda atak gelmesi halinde olacakların korkusuna bir süre sonra kendilerini sosyal hayattan ve insanlardan soyutlamaya başlamaktadırlar. Bu durum kişiyi yalnız kalmaya, ilerlediği durumlarda tekrar tekrar yaşanması halinde intihara kadar götürebilmektedir.

Bu yüzden bu rahatsızlık vakit kaybedilmeden tedavi edilmelidir. Sürekli kaygı halinde olmak yerine; doktora giderek bu durumun üstesinden gelmek hem kişinin ruhsal sağlığı hem de fiziksel sağlığı için çok önemlidir.