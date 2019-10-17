Panik atak; aşırı kaygı, endişe ve korku ile oluşarak ataklar halinde gelişen bir rahatsızlıktır. Depresyonda olan ve bazı hastalıklarla beraber de görülebilen bir rahatsızlıktır. Panik bazen gösterdiği belirtilerden dolayı kalp krizi ile karıştırılabilmektedir. Atakların meydana gelmesinden bir süre sonra kişi kendini yorgun ve bitkin hissetmeye başlamaktadır. Korku içerisinde doktora başvurabilmektedir.

Panik atak yaşayan kişiler ilk olarak kalp krizi belirtileri yaşadığını düşünerek farklı bölümlere başvurabilmektedirler. Bunun sonucunda psikoloji bölümüne ulaşana kadar birçok tahlil ve testten geçmektedirler.

Panik atak olduğunu gösteren belirtiler;

Vücutta uyuşmalar oluşması,

Soğuk soğuk terleme,

Nefes alamadığını düşünerek boğulacak gibi hissetme,

Çarpıntı ve nabzın aniden yükselmesi,

Bulantı,

İstemsiz geğirme ve karın ağrısı,

Titreme,

Başka bir dünyadaymış gibi hissetme,

Delireceğini düşünme,

Öleceğini düşünme olarak ortaya çıkmaktadır.

Panik Atak Teşhisi; psikoloji bölümünün yaptığı tetkikler sonucu belirlenmektedir. Panik atak ile karıştırılabilen birçok hastalık bulunmaktadır. Bu yüzden öncelikle benzer hastalıkların kişide mevcut olup olmadığı saptanmaktadır. Sonrasında panik atak teşhisi konan kişinin durumuna yönelik tedavi yöntemi uygulanmaya başlanmaktadır.

Bu tedavi yöntemleri; ilaçla tedavi, psikoterapi şeklinde yapılmaktadır. Öncelikle kişi de panik atak yeni başlamışsa; ataklarla nasıl başa çıkacağı ile ilgili yönlendirmeler yapılarak, nefes egzersizleri öğretilmektedir. İlerlemiş bir panik atak teşhisinde ise; hastaya terapi ile beraber kaygı ve korkularını yatıştırmak, kişiyi sakinleştirmek amaçlı ilaçlar verilerek desteklenmektedir.

Panik atak ihmal edilmemesi gereken bir rahatsızlıktır. İlerleyen örneklerde kişinin kendini sosyal hayattan soyutlayarak, intihara kadar yönelebildiği görülmektedir.