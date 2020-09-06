Yiğitcan Yıldız yyildiz@htgazete.com.tr

Koronavirüs salgını, birçok sektörde çalışma yöntemlerini değiştirdi. Evden çalışmaya geçilmesi ile birlikte, artık toplantılar, lansmanlar ve diğer birçok etkinlik online ortamda yapılmaya başlandı.

Çalışma hayatındaki değişimleri ve son dönemde trend haline gelen paylaşımlı ofis konseptini Kolektif House Kurucu Ortağı Ahmet Onur ile konuştuk.

Sözlerine koronavirüs salgını nedeniyle sektörde patlak veren kriz ile başlayan Ahmet Onur, kimsenin ofise gidemediği zamanlarda üyeliklerin iptal edildiğinin bilgisini paylaştı.

Onur, "Bu dönemde büyük şok yaşadık. Ofise gelemeyen firmalar üyeliklerini iptal etmeye kadar gitti. Bizde üyeliklerini iptal edenlerin çoğu home ofislere geçiş yaptı. Fakat, yeni normal ile birlikte talepler eski seviyeye dönmeye başladı. Yıl sonuna kadar iyileşme trendine girdiğimizi görüyoruz" dedi.

'KRİZ ORTA UZUN VADEDE FAYDAYA DÖNÜŞÜR'

Pandemi döneminde şirketlerin çalışanlarının evden de çalışabildiklerini tecrübe ettiğini kaydeden Onur, "Bu yönden bakıldığında, yeni ofis konseptine geçiş pandemi ile birlikte hızlandı. Yaşadığımız kriz sektör açışından orta ve uzun dönemde faydalı olacaktır. Evden çalışmaya geçilmesi ile birlikte, iş yapış biçimleri çok hızlı bir şekilde değişiyor. Esnek ofis modelleri ile hem yatırım tutarları düşüyor hem de süreçler hızlanıyor. Dolayısıyla, önümüzdeki dönem de esnek ofisler daha fazla ön plana çıkacak" diye konuştu.

Önümüzdeki dönemde klasik ofislerdeki kullanım oranının düşebileceğine de işaret eden Ahmet Onur, "Buradaki azalma ofiste geçirilen zamanın en fazla yüzde 30'u kadar olabilir. Çalışanları her gün evde kalmaya zorlamak çok kısıtlayıcı bir durum. Fakat, maliyet avantajı yaratma hedefiyle ofislerin birer merkez olarak konumlandırılacağını ve ev ile ofis arasında hibrit bir çalışma sisteminin firmalar tarafından benimseneceğine inanıyoruz" dedi.

'KAPASİTEYİ YÜZDE 40 DÜŞÜRDÜK'

Ahmet Onur, ortak çalışma alanlarında pandemiye yönelik aldıkları önlemleri de anlattı.

Kolektif House'ta aynı çatı altında bulunan kişi sayısını azalttıklarını belirten Onur, "En güvenli ofis alanını sunmak için çalışıyoruz. Kapasiteleri çok düşürdük. Toplantı salonlarında, ortak alanlarda, kapalı ofislerde çalışan sayılarını azalttık. Levent ofisimizde normalde aynı aynı 1250 kişi bulunuyor. Fakat, pandemi döneminde bu rakamı yüzde 40 düşürdük" bilgisini paylaştı.

Ahmet Onur ile, Kolektif House'ın son dönemde değişimler yaşayan müşteri portföyünü de konuştuk.

Son dönemde müşteri portföyü içerisinde kurumsal şirketlerin arttığının bilgisini paylaşan Ahmet Onur, "Bu işe başladığımızda girişimciler ve freelance çalışanlara hitap ediyorduk. Bugün geldiğimiz noktada ise üyelerimizin 3'te 1'i kurumsal çalışanlardan oluşuyor. Bu oranın yüzde 50'ye kadar çıkabileceğini tahmin ediyoruz" dedi.

YENİ ŞUBELER YOLDA

Kolektif House'in önümüzdeki dönemdeki hedeflerinden de bahseden Onur, büyük şehirlerde yeni şubeler açmak istediklerini ve 2021 başında yeni adresler ile hizmet ağını genişleteceklerinin bilgisini verdi.

Ahmet Onur, Kolektif House'in da bir girişim olduğunu hatırlatarak, 2021 başında yatırım alma konusunda çalışmalara başlayacaklarını belirtti. Onur, alınacak yatırımın da Türkiye'de büyümek için kullanılacağını bildirdi.

Kolektif House kurucusu Ahmet Onur, sektördeki pazar payını artmak adına şimdilik bir satın alma planlamadıklarını, fakat fırsat olması halinde bu seçeneğin de masada olduğunu sözlerine ekledi.