Dünya iki yıldan fazla süredir devam eden pandeminin etkilerini geride bırakmaya çalışırken, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesiyle başlayan savaş ve ardından uygulanan yaptırımlar dünyayı giderek derinleşen küresel ekonomik kriz süreciyle baş başa bıraktı. Türkiye'de son 20 yılın, Avrupa'da son 30 yılın, ABD'de ise son 40 yılın en yüksek enflasyon rakamı gözlendi. IMF pandemi ve devam eden savaş nedeniyle genel olarak ülkelerin büyüme tahminlerini aşağı yönlü revize etmiş durumda.

GIDA SIKINTISI SÜRECEK



Bu ortamda gözler ABD'nin başkenti Washington D.C.'de devam eden Dünya Bankası ve IMF bahar toplantılarında. Toplantılarda gıda güvenliği ile ekonomik kriz başlıklarının öne çıktığına dikkat çeken Ciner Medya Grubu ABD Temsilcisi Ali Çınar "Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ve bunun enerji ve gıda fiyatlarına yansımaları ile ekonomik krizi çözmek için ülkelerin ortak hareket etmesi gerektiği yönünde mesajlar veriliyor" dedi. Çınar "IMF Direktörü 'Avrupa'daki bir savaş, Afrika'da açlığa kıtlığa yol açacak' uyarısında bulundu. Dünya Bankası Başkanı ise gıda sıkıntısının gelecek yıla sarkma ihtimalinden bahsetti çünkü savaşın ne olacağını bilmiyoruz" şeklinde konuştu.

ABD'DE EKONOMİK VERİLER KÖTÜ. BIDEN'A DESTEK DÜŞÜK



Dünya Bankası ve IMF toplantılarında birçok hazine ve maliye bakanının gündeminde Rusya-Ukrayna savaşının muhtemel etkilerinin olduğunu ifade eden Çınar "ABD Başkanı Biden 'enflasyon Putin yüzünden arttı' diyor. Tamamen suçu Putin'e atıyor. Ancak genele baktığımızda Biden döneminde ekonomik verilerin kötü gittiğini görüyoruz" dedi. Ali Çınar "Gıda ve benzin fiyatlarında çok büyük artış var. Amerikan halkı mutsuz. Anketlere baktığımızda Biden'ın ekonomideki başarısı yüzde 29 kabul görüyor. Bu müthiş düşük bir rakam" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'YE YATIRIM ÇAĞRISI



Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin Dünya Bankası ve IMF toplantılarına katılmak üzere Washington'da bulunduğunu belirten Ali Çınar, Bakan Nebati'nin Amerikan iş dünyası liderleriyle görüşmelerinde Türkiye'deki potansiyel yatırım fırsatlarını dile getirdiğini ifade etti. Ciner Medya Grubu ABD Temsilcisi Ali Çınar, genel olarak enflasyonla mücadele ve küresel büyüme konusunda ülkelerin ortak hareket etmesi gerektiğinin vurgulandığı Dünya Bankası ve IMF bahar toplantılarının pazar günü sona ereceğini söyledi.