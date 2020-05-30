Pandemi doktoruna 600 bin liralık sigorta

Rahim Ak rak@cyh.com.tr

Binbir türlü fedakarlık ile COVID-19 hastalarının tedavisi için görevlendirilen doktorlara Hazine Müsteşarlığı'ndan müjde geldi. Hazine'nin yaptığı düzenleme ile doktor sorumluluk sigortası bulunan doktorlar eğer pandemi ile ilgili görevlendirilmişse ek teminat ödemeden eğer bu dönemde bir bir tazminatla karşılaşırsa 600 bin liraya kadar sigorta kapsamına alındı. Hazine düzenlemesinde kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları ile bu kurum ve kuruluşların bağlı, ilgili veya ilişkili birimlerinde pandemi sebebiyle yapılan görevlendirmeler kapsamındaki tüm iş ve işlemlerin III. Risk Grubu kapsamında değerlendirildiğini açıkladı. Bu risk grubu doktorun bir tazminat ile karşılaşması halinde 600 bin liraya kadar teminat altına alınmasını güvence altına alıyor..

GÖREV YERİ VE UZMANLIĞI FARKLI BİLE OLSA KAPSAMDA

Hazine aynı tebliğle Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarına şu eklemeyi yaparak doktorların kendi branşı veya görev yerinde görev yapmasa bile prim ödemeden teminat kapsamına alındığı belirtilerek “Buna ek olarak, özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan ve mesleklerini serbest olarak icra eden sigortalıların kendi görev yeri ve branşı dışında da olsa ilgili mevzuat çerçevesinde kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları ile bu kurum ve kuruluşların bağlı, ilgili veya ilişkili birimlerinde pandemi sebebiyle görevlendirilmeleri nedeniyle yürüttükleri faaliyetleri, ilave sözleşme düzenlenmeksizin veya prim tahsil edilmeksizin poliçenin kapsamına dahildir” denildi.