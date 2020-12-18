Pandemi aşıkları

Sokullu, ilişkisi hakkında, "Kendisi benim kız arkadaşımdır. Daha önce bizi görmemenizin nedeni ABD'de yaşıyordu. Bir şeyi gizlediğimiz yok" açıklamasını yaptı.

Birkan Sokullu, "Ailesiyle tanıştım. Güzel bir ilişkimiz var. Her şey yolunda gidiyor" ifadelerini kullandı.