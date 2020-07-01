1000 TL sosyal yardım başvuru ve sonuçları

Pandemi sosyal yardım başvurusu ihtiyaç sahibi vatandaşlar için Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından alınıyor. 1000 TL sosyal yardım başvuruları e-devlet üzerinden, koronavirüs pandemisi nedeniyle maddi olarak zor durumda kalan vatandaşların TC. kimlik numaralarının son hanesine göre yapılıyor. Bir taraftan da başvuru yapan vatandaşların 1000 TL sosyal yardım sonuçları da açıklanıyor. İşte e-Devlet 1000 TL pandemi yardımı sonuç ekranı...

1000 TL PANDEMİ SOSYAL DESTEK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? (E-DEVLET)

E-Devlet'te Pandemi Sosyal Destek Program modülü üzerinden 3. Faz başvuruları şu şekilde yapılıyor:

TC Kimlik Numaranızın son hanesine göre;

0- Pazartesi

2-Salı

4-Çarşamba

6-Perşembe

8- Cuma

günlerinde başvurularınızı yapabilirsiniz.

Cumartesi ve Pazar günleri ise herhangi bir sınırlama olmaksızın herkes başvuru yapabilir.

SOSYAL YARDIM BAŞVURU FORMU

PANDEMİ YARDIMI SONUÇ SAYFASI 2020

E-Devlet üzerinden 1000 TL sosyal yardım parası sorgulamak için aşağıdaki bağlantı üzerinden e-Devlet hesabınıza giriş yapın. Daha sonra arama butonu üzerinden Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sayfasından "Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" bölümüne gelin. Daha sonra sorgulamak için butona tıklayın.

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PANDEMİ SOSYAL YARDIM BAŞVURU ŞARTLARI

Belirli kriterlere uyan kişilerin faydalanabileceği 1000 TL yardım, 2022 ve 3294 sayılı kanunlardan faydalanarak devletten sosyal destek alan 2 milyon vatandaşı ilgilendiriyor. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından kriterleri hakkında bilgi verilen ve 2 milyon 111 bin kişinin faydalanacağı 1000 TL sosyal yardım parası için şartlar arasında, halihazırda 2022 sayılı kanun kapsamında sosyal yardım alma koşulu yer alıyor.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada “Düzenli merkezi sosyal yardım (Yaşlı Aylığı, Engelli Aylığı, Engelli Yakını Aylığı, Silikozis Aylığı, Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Düzenli Nakit Yardım, Muhtaç Asker Ailelerine Yönelik Düzenli Nakit Yardım, Öksüz Yetim Yardımı, Muhtaç Asker Çocuğu Yardımı, Şartlı Eğitim Yardımı, Şartlı Sağlık Yardımı, Çoklu Doğum Yardımı, Psiko-Sosyal ve Mali Kayıp Yaşayan Tüberküloz ve SSPE Hastalarına Yönelik Düzenli Nakdi Yardım Programı) alan hanelere herhangi bir başvuruya gerek olmaksızın Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı kapsamında 1.000 TL ödeme yapılacaktır.” denildi.