Panathinaikos: 3 - Lamia: 1 | MAÇ SONUCU

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Yunanistan Ligi'nin şampiyonluk turunun 5. hafta maçında Fatih Terim'in teknik direktörlüğünü yaptığı Panathinaikos ile Lamia karşı karşıya geldi. Apostolos Nikolaidis Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 3-1'lik skorla Panathinaikos oldu.

Panathinaikos'a 1-0 gerideyken galibiyeti getiren golleri 60 ve 87. dakikalarda Bernard, 18'de de Cerin attı. Lamia'nın tek golünü ise 14. dakikada Vykintas Slinka kaydetti.

Yeşil Beyazlılar'da forma giyen milli futbolcu Samet Akaydın, 90 dakika süre aldı.

Bu sonucun ardından Yeşil Beyazlılar puanını 68'e yükselterek maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Lamia ise 34 puanda kaldı.

Yunanistan Ligi'nin bir sonraki haftasında Lamia ile tekrar karşılaşacak olan Panathinaikos, bu kez konuk olarak sahaya çıkacak. REKLAM