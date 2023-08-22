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        Haberler Dünya Panama Kanalı'nda 200'den fazla gemi geçiş sınırlaması nedeniyle mahsur kaldı

        Panama Kanalı'nda 200'den fazla gemi geçiş sınırlaması nedeniyle mahsur kaldı

        Panama Kanalı'nda kuraklık nedeniyle getirilen sınırlama nedeniyle 200'ü aşkın gemi gemi kanalın iki tarafında mahsur kaldı. Yetkililer, kuraklık sebebiyle 2 Eylül'e kadar günlük geçiş sayısı 32 ile sınırlamaya kararı aldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2023 - 07:52
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        Panama Kanalı'nda 200'den fazla gemi mahsur kaldı!
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        Milyonlarca dolar değerinde mal taşıdığı düşünülen 200'ü aşkın gemi, kuraklık nedeniyle getirilen sınırlama nedeniyle Panama Kanalı'nın her iki tarafında mahsur kaldı.

        The Daily Mail gazetesinin haberine göre, yetkililerin, kuraklık gerekçesiyle 2 Eylül'e kadar Panama Kanalı'ndaki günlük geçiş sayısını 32 ile sınırlandırması gemi trafiği yoğunluğuna yol açtı.

        Mahsur kalan gemiler, ülkenin tahmini 200 milyon dolar gelir kaybetmesine neden oldu.

        Kuraklık nedeniyle geçiş sınırı getirilen Atlantik'i Pasifik'e bağlayan kanalın iki tarafında da 20 günden fazla bekleyen gemiler bulunuyor.

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        Kanalın, yüzyılı aşkın süredir en kurak dönemini yaşadığı ve yağmur suyuna da ihtiyaç duyduğu kaydedildi.

        Atlantik'i Pasifik'e bağlayan 80 kilometreden uzun su yolunda, milyonlarca dolar değerinde mal taşındığı düşünülüyor.

        Bazı firmaların kanalda oluşan gecikmeler nedeniyle alternatif yol arayışında olduğu belirtiliyor.

        Uzmanlara göre firmalar için nakliye masraflarını artıran kısıtlamalar, tüketim malları fiyatları üzerinde daha fazla baskı yaratabilir.

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir. Temsilidir.

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        #Panama Kanalı
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