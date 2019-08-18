18 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Van'ın Başkale ilçesine 35 kilometre uzaklıktaki Dereiçi Mahallesi'nde 2 bin 400 metre rakımdaki travertenler, güzel manzarası ve Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki doğal oluşumlarıyla her yıl çok sayıda ziyaretçiyi ağırlıyor.
AA'nın haberine göre güvenlik güçlerince gerçekleştirilen başarılı operasyonlar sonucu huzurun sağlandığı bölgede, vatandaşların güvenlik kaygısı duymadan ziyaret ettiği travertenler, doğaseverler ve sıcak havadan bunalanların tercih ettiği yerlerden biri haline geldi.
Türkiye'nin birçok yerinden ilçeye gelen ziyaretçiler, travertenlerin yanı sıra Yavuzlar köyünde de Nevşehir'in peribacalarına benzeyen "Vanadokya"yı gezerek, iki güzelliği bir arada görebilme imkanı buluyor.
"ZİYARETÇİ SAYISI HER YIL ARTIYOR"
Kültür ve Turizm İl Müdürü Muzaffer Aktuğ, yaptığı açıklamada, Başkale ilçesindeki travertenlerin önemli bir destinasyon merkezi olduğunu söyledi.
Her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği travertenleri ziyaret edenlerin sayısının sürekli arttığını belirten Aktuğ, şöyle konuştu:
"Türkiye'nin beyaz cenneti Pamukkale ise Van'ın ve bölgenin beyaz cennetti de Başkale travertenleridir. Tekil ziyaretçilerin yanı sıra gruplar halinde de bu bölgeye önemli ziyaretler yapılıyor. İç turizmde Van'a gelen çok sayıda ziyaretçi gruplar halinde Başkale'ye giderek bu güzelliği gözlemliyor. Başkale'de travertenlerin yanı sıra yine Türkiye'de adını duyurmuş Kapadokya peribacaları gibi, Başkale'de de peribacalarımız var. Vanadokya olarak lanse edilen bu önemli merkezi de her yıl çok sayıda turist ziyaret ediyor. Bu iki yerin daha çok ziyaret edilmesi için tanıtım çalışmaları yürütüyoruz."
"DAHA ÖNCE BÖYLE BİR YERİN OLDUĞUNU BİLMİYORDUK"
İstanbul'dan Van'a gelen iş kadını Sevgi Başıbüyük de 3 yıl önce Van'da travertenlerin olduğunu öğrendiğini aktardı.
Uzun süre sonra geldiği kentte burayı görmeden ayrılmak istemediğini kaydeden Başıbüyük, "Bu doğa harikasını gördüğüm zaman inanamadım. Buraya gelen yolun yapılması gerekiyor. İnanılmaz bir tabiat var. Buranın Pamukkale'den farkının olmadığını da görmüş oldum. Doğası, tabiatı ve güzellikleriyle iyi tanıtılır ve turizme kazandırılırsa hem bölge halkını kalkındıracaktır hem de turizme katkısı olacaktır" diye konuştu.
Ailesiyle travertenleri görmeye gelen Murat Almaz da bu güzelliğin Van'da bulunmasının turizm açısından önemli olduğunu belirterek, "Van Gölü ve kaleleri ile memleketimiz zaten güzel, buralar da kentimize ayrı bir güzellik katıyor. Böyle yerleri görmek için insanlar farklı şehirlere gidiyor ama biz hepsini bir arada bulabiliyoruz" dedi.
Cilo Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Hacı Tansu da bölgenin her anlamda önemli bir turizm merkezi olduğunu vurguladı.
Travertenlerin Van, Başkale ve Hakkari arasındaki bölgede yer aldığını aktaran Tansu, "Önümüzdeki hafta bir grup ziyaretçi buraya gelecek. Biz de öncesinde görmek istedik. İnsanları buraya davet ediyoruz. Van ve Hakkari bölgesinin hem keşfedilmemiş birçok yeri var hem de orijinal özellikleriyle çok güzel bir yer. Buraların keşfedilmesi, insanların gelip görmesi gerekiyor. Başkale travertenlerinin de bu anlamda tanıtıma ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.
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