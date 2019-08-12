12 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Pamuk Prenses ve Avcı filmi konusu nedir? Pamuk Prenses ve Avcı oyuncuları kimler? soruları film hakkında ayrıntılı bilgi almak isteyen izleyiciler tarafından soruluyor. Kristen Stewart'ın başrolde Pamuk Prenses'i canlandırdığı Pamuk Prenses ve Avcı filminin yönetmenliğini Rupert Sanders'ın yapıyor. Film ilk olarak 2012 yılında izleyici ile buluştu. Pamuk Prenses ve Avcı filminden ayrıntılar haberimizde.
PAMUK PRENSES VE AVCI FİLMİ KONUSU
Kral Magnus ve Kraliçe Eleanorun güzel bir kızları olur. Adını Pamuk Prenses koyarlar. Lakin Pamuk Prenses 10 yaşındayken Kraliçe Eleanor kötü bir hastalığa tutulur ve çok geçmeden ölür. Kral Magnus bir gün Siyah ordunun üzerine savaşa gittiğinde hapiste olan Ravenna'ya aşık olur ve onunla evlenme kararı alır.Evlendikleri gece Ravenna onu öldürür. Ve kendi ordusu ile hakimiyete abisiyle birlikte geçer. Pamuk Prensesi hapse attırır. Bir gün Pamuk Prenses hapisten kaçmayi becerir ve Siyah ormana kaçar. Kraliçe onu yakalaması için peşinden Avcı'yı gönderir. Ama Avcı Pamuk Prensesin güzelliği karşısında güçsüz kalır ve ona aşık olur. Pamuk Prensesin tarafına geçerek onu William'ın babasına yetiştirir.
PAMUK PRENSES VE AVCI OYUNCULARI KİMLER?
Pamuk Prenses rolüyle Kristen Stewart
Avcı rolüyle Chris Hemsworth
Kraliçe Ravenna rolüyle Charlize Theron
Prens William rolüyle Sam Clafflin
Küçük Ravenna rolüyleIzzy Meikle Small
Küçük Pamuk Prenses rolüyle Rafey Cassidy
Küçük William rolüyle Xavier Atkins
Greta rolüyle Lily Cole
Finn rolüyle Sam Spruel
William'in babasi rolüyle Vincent Regan
Kral Magnus rolüyle Noah Huntley
kraliçe Eleanor rolüyle Liberty Rose
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!