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İsimlerin anlamı, zaman fark etmeksizin çeşitli nedenlerden dolayı araştırılır. Anne ve baba adayları bebekleri için doğru isim arayışında olabileceği gibi, başka bir nedenden dolayı da bir ismin anlamı merak edilebilir. Bir ismin anlamı artık internet üzerinden kolaylıkla öğrenilebilmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta şudur, her ismin çeşitli anlamları olabilir; ancak tek bir dil kökeni vardır. Pamir isminin anlamı ve kökeni de son dönemlerde öne çıkan arama konularından birisidir.

PAMİR İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Pamir ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Pamir adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Pamir isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

PAMİR İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Pamir ismi ne demek ve anlama gelir sorusunun cevabı şu şekildedir;

Orta Asya’da Tacikistan, Çin, Sincan Uygur Özerk sınırında bulunan, lalenin ana vatanı olan ve Himalaya Dağlarının kuzey silsilelerini teşkil eden sıra dağların adı. Dünyanın çatısı. Halden anlayan kimse.

PAMİR ADI KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Pamir ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Pamir adını koymak caizdir.

PAMİR İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Pamir ismini kullanan 1.756 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Pamir ismini kullanan 314 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Pamir ismini kullanan 74 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Pamir ismini kullanan 63 kişi bulunmaktadır.

PAMİR İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

Pamir adındakiler iç dünyalarında yaşadıkları yoğun duyguları dışarıya yansıtırlar. Olayları derinlemesine inceler ve düşünürler. İş ahlakları oldukça yüksektir. Bitip tükenmek bilmeyen bir enerji ile çalışırlar. Ancak iş ve özel hayatları arasındaki dengeyi ayarlamakta zorluk yaşayabilirler.

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Haberi Hazırlayan : Gülçin Bereket