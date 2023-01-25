Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Dünyadan Pamela Anderson'dan ahlaksız teklif iddiası! Sylvester Stallone... - Magazin haberleri

Pamela Anderson'dan ahlaksız teklif iddiası

Daha önce 1996'da mahrem kasetinin çalınmasının yarattığı travmatik etkileri anlatan Pamela Anderson, bu kez ünlü oyuncu Sylvester Stallone'un geçmişte kendisine "reddedemeyeceği bir teklif yaptığını" ileri sürdü. Anderson, "Bana 'bir numaralı kızı' olmam için bir daire ve araba teklif etmişti" şeklinde konuştu

Giriş: 25.01.2023 - 08:51 | Güncelleme: ABONE OL
Pamela Anderson'dan ahlaksız teklif iddiası! Sylvester Stallone... - Magazin haberleri
HABERTURK.COM

Baywatch' dizisinin yıldızı olarak hafızalarda yer edinen Pamela Anderson, 31 Ocak'ta gösterime girecek belgeseli 'Pamela Anderson: Bir Aşk Hikâyesi'nden (Pamela, a Love Story) önce Piers Morgan'ın programına konuk oldu. Filmde değindiği konulardan bahseden Anderson, samimi açıklamalarda bulundu.

AHLAKSIZ TEKLİF İTİRAFI

55 yaşındaki Anderson, ünlü oyuncu Sylvester Stallone'un geçmişte kendisine "reddedemeyeceği bir teklif yaptığını" öne sürerek, "Bana 'bir numaralı kızı' olmam için bir daire ve araba teklif etmişti" dedi.

Pamela Anderson
Pamela Anderson

"ALABİLECEĞİN EN İYİ TEKLİF BU"

Pamela Anderson, Stallone'a gülerek, "Bu iki numaralı kızının da olduğu anlamına mı geliyor?" diye cevap verdiğini söyledi. Pamela Anderson, ardından Sylvester Stallone'un kendisine, "Alabileceğin en iyi teklif bu tatlım. Artık Hollywood'dasın..." yanıtını verdiğini belirtti.

Sylvester Stallone
Sylvester Stallone

AVUKATI YALANLADI

Teklifi tereddüt etmeden geri çevirdiğini sözlerine ekleyen ve, "Aşık olmak istiyordum. Bundan daha azını istemiyordum" şeklinde konuşan Anderson'a Stallone'un avukatından yanıt gecikmedi.

Avukatı, Sylvester Stallone'un asla böyle bir teklifte bulunmadığını iddia ederek, "Pamela Anderson'ın müvekkilime atfettiği açıklama yanlış ve uydurmadır. Stallone, bu iddiaların hiçbir kısmının doğru olmadığının arkasında..." dedi.

Pamela Anderson
Pamela Anderson

ÇALINAN KASETİ HAKKINDA KONUŞTU

Öte yandan Pamela Anderson ile o dönemki eşi Tommy Lee'nin samimi ve mahrem bir kaseti, 1995'te mülklerinden çalınarak internette satılmıştı. O zamandan beri geçen yıllarda bu olay geniş çapta tartışılmış ve Anderson, bu sızıntı yüzünden medyadan gördüğü muameleyi defalarca eleştirmişti.

Pamela Anderson, konu hakkında yeni açıklamalarda bulunmuştu. Anderson, mahremiyetinin ihlal edilmesinin zihinsel ve duygusal etkisine dair daha ayrıntılı konuşmuştu.

Pamela Anderson
Pamela Anderson

"ÇOK ACIMASIZLARDI"

12 yaşındayken bir arkadaşının 24 yaşındaki bir arkadaşının tecavüzüne uğradığını dile getiren Pamela Anderson, "Çocukluğumdan kalma ağır bir şeyi gündeme getirmek istemem ama bu adamın saldırısına uğradığımda herkesin bileceğini düşünmüştüm. Kaset çalındığında da öyle hissettim ve ifadem alınırken çok acımasızlardı" demişti.

Pamela Anderson
Pamela Anderson

YİNE BOŞANDI

Öte yandan Pamela Anderson, 2020'nin Aralık ayında inşaat ustası koruması Dan Hayhurst ile birlikte sürpriz bir şekilde nikah masasına oturmuştu.

Eşi için, "Tam olmam gereken yerdeyim, beni seven bir adamın kollarında..." diyen Anderson, aradığı mutluluğu yine bulamamıştı.

Pamela Anderson
Pamela Anderson

Pamela Anderson, Dan Hayhurst'ten boşanmaya karar vermişti. Bir kaynak, çiftin evliliğinin koronavirüs pandemisinin içine soktuğu durumda hızlı geliştiğini ama artık miladını doldurduğunu söylemişti.

Pamela Anderson, eşi Dan Hayhurst ile evinin renovasyon çalışmaları esnasında tanışmıştı. Ladysmith kasabasında yaşayan bir inşaat ustası olan Dan Hayhurst, bu renovasyon çalışmalarında görev alıyordu.

Pamela Anderson
Pamela Anderson

DÖRT KEZ EVLENMİŞTİ

Ayrıca Pamela Anderson, ilk evliliğini 1995-1998 yılları arasında müzisyen Tommy Lee ile yapmıştı. Anderson ve Lee'nin iki tane oğlu bulunuyor.

Pamela Anderson, daha sonra 2006'da rapçi Kid Rock ile dünyaevine girmişti. Ancak ikili, bir yıl sonra yollarını ayırmıştı.

Pamela Anderson
Pamela Anderson

Ünlü yıldız, 2007-2008'de de profesyonel poker oyuncusu Rick Salomon ile üçüncü evliliğini gerçekleştirmişti. Anderson ve Salomon, 2014 ile 2015 arasında bir kez daha nikah masasına oturup, boşanmıştı.

Pamela Anderson, ayrıca yapımcı Jon Peters ile 2020'de sürpriz bir şekilde evlenmişti. Ancak ikili, aynı yıl içerisinde ayrılmıştı.

Fotoğraf: AP, Reuters, Depo Photos

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Çalınan kaseti hakkında konuştu
Çalınan kaseti hakkında konuştu
"Her şeyi bildiğimi sanıyordum"
Aile Destek Programı başvuru ve ödeme tarihleri
Aile Destek Programı başvuru ve ödeme tarihleri
AFAD ve Kandilli verileri ile son depremler
AFAD ve Kandilli verileri ile son depremler

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.