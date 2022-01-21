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Pamela Anderson 5.kez boşanıyor! - Magazin Haberleri

Pamela Anderson 5.kez boşanıyor!

2020'nin Aralık ayında inşaat ustası koruması Dan Hayhurst ile hayatını birleştiren oyuncu Pamela Anderson, aradığı mutluluğu 5. evliliğinde de bulamadı. 54 yaşındaki Anderson, Hayhurst'ten boşanmaya karar verdi

21.01.2022 - 12:09 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • 'Baywatch' dizisinin yıldızı olarak hafızalarda yer edinen Pamela Anderson, 2020'nin Aralık ayında inşaat ustası koruması Dan Hayhurst ile birlikte sürpriz bir şekilde nikah masasına oturmuştu.

    Eşi için, "Tam olmam gereken yerdeyim, beni seven bir adamın kollarında." diyen Anderson, aradığı mutluluğu yine bulamadı.

  • "İLİŞKİLERİNİN MİLADI DOLDU"

    54 yaşındaki yıldız, Dan Hayhurst'ten boşanmaya karar verdi. Rolling Stone Dergisi'ne konuşan bir kaynak, çiftin evliliğinin koronavirüs pandemisinin içine soktuğu durumda hızlı geliştiğini ama artık miladını doldurduğunu söyledi.

  • "UMDUĞU KİŞİ ÇIKMADI"

    The Sun Gazetesi'ne konuşan bir kaynak da pandemide her dakikayı birlikte geçirdiklerini ama Anderson daha çok tanıma fırsatı buldukça eşinin, olmasını umduğu insan olmadığını anladığını ifade etti.

  • RENOVASYON ÇALIŞMALARI ESNASINDA TANIŞTILAR

    Pamela Anderson, eşi Dan Hayhurst ile evinin renovasyon çalışmaları esnasında tanışmıştı. Ladysmith kasabasında yaşayan bir inşaat ustası olan Dan Hayhurst, bu renovasyon çalışmalarında görev alıyordu.

  • "DAHA MUTLU OLAMAZDIK"

    Çift, yakınlarda bulunan Rasta adlı hayvan barınağnını onarımı esnasında gönüllü olarak çalışmıştı.

    Rasta Sanctuary de resmi Instagram sayfasında çiftin nikah fotoğraflarını, "Lütfen harika arkadaşlarımız Pamela Anderson ile Dan Hayhurst'ün düğününü kutlamak için bize yardımcı olun. Bu iki aşk kuşu, Noel'de hayatlarını birleştirdi. Onlar için daha mutlu olamazdık." notuyla yayınlamıştı.

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