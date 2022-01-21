"DAHA MUTLU OLAMAZDIK"

Çift, yakınlarda bulunan Rasta adlı hayvan barınağnını onarımı esnasında gönüllü olarak çalışmıştı.

Rasta Sanctuary de resmi Instagram sayfasında çiftin nikah fotoğraflarını, "Lütfen harika arkadaşlarımız Pamela Anderson ile Dan Hayhurst'ün düğününü kutlamak için bize yardımcı olun. Bu iki aşk kuşu, Noel'de hayatlarını birleştirdi. Onlar için daha mutlu olamazdık." notuyla yayınlamıştı.