Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Müzik Palaye Royale 9 Nisan Maximum Uniq Box’da

        Palaye Royale 9 Nisan Maximum Uniq Box’da

        Las Vegas doğumlu Remington Leith, Sebastian Danzig ve Emerson Barrett kardeşlerden oluşan rock müzik grubu Palaye Royale, BKM Organizasyonu ile 9 Nisan 2025'te Maximum Uniq Box'da seyirciyle buluşacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.03.2025 - 00:26 Güncelleme: 05.03.2025 - 00:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Palaye Royale 9 Nisan Maximum Uniq Box'da
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çeyrek asırdan fazladır Türkiye’de pek çok ilke imza atan, kültür, sanat ve eğlence endüstrisine yön veren BKM, 2025’te de dünya starlarını Türkiye’de sevenleriyle buluşturmaya devam ediyor!

        Los Angeles'ın heyecan verici Rock müzik grubu Palaye Royale, BKM Organizasyonu ile 9 Nisan 2025'te Maximum Uniq Box’da seyircilerler buluşacak.

        Las Vegas doğumlu Remington Leith (vokal), Sebastian Danzig (gitar) ve Emerson Barrett (davul) kardeşlerden oluşan rock grubu, Palaye Royale adını 50’li yıllarda büyükanne ve büyükbabalarının Toronto’da tanıştığı Palais Royale dans salonundan alıyor. Rock N’Roll sahnesinde adından başarıyla bahsettiren grup “Lonely”, “Mr Doctor Man” ve "No Love in LA", “Tonight Is The Night I Die”, “Dying In A Hot Tub”, “Little Bastards” gibi hitleriyle bir çok önemli müzik listelerinde yer aldı.

        Palaye Royale, Sumerian Records etiketi ile yayınlanan son albümleri "Death or Glory" ile; müzikseverlere dönüştürücü ve görkemli bir müzik yolculuğu sunuyor. Dayanıklılık ve kendini keşfetmenin bir marşı olan "Death or Glory", grubun aynı zamanda sanatsal evrimini ve glam-rock art-punk ve brit-pop'un sınırlarını kendilerine özgü bir sese zorlama kararlılığını da temsil ediyor. Albümde"Showbiz" ve "Just My Type" single'larının yanı sıra 10 yeni şarkı daha yer alıyor.

        Ülkemizde geniş bir hayran kitlesi bulunan ve Spotify’da da aylık dinleyici sayısı 1 milyonun üstünde bulunan Palaye Royale’i en çok dinleyen şehirler arasında İstanbul 3. sırada.

        Palaye Royale konserlerinin biletleri satışa çıktı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Palaye Royale
        #Maximum Uniq
        #bkm
        #konser
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Anne baba öldü, 1 haftalık bebek ağır yaralı
        Anne baba öldü, 1 haftalık bebek ağır yaralı
        Ahmed Şara: İsrail saldırılarını durdurmadı
        Ahmed Şara: İsrail saldırılarını durdurmadı
        Dengeleri Skriniar değiştirdi!
        Dengeleri Skriniar değiştirdi!
        Oyun oynayan çocuklar cansız bebek buldu!
        Oyun oynayan çocuklar cansız bebek buldu!
        "Dünyanın en büyük soda külü üreticisi olduk"
        "Dünyanın en büyük soda külü üreticisi olduk"
        Sahurda yenen hangi yiyecekler daha az acıktırır?
        Sahurda yenen hangi yiyecekler daha az acıktırır?
        Ev içi şiddette en çok çağrı hangi ilden?
        Ev içi şiddette en çok çağrı hangi ilden?
        Genç kadının son görüntüleri
        Genç kadının son görüntüleri
        "G.Saray maçını yabancı hakemle oynayacağız"
        "G.Saray maçını yabancı hakemle oynayacağız"
        Kasımpaşa-G.Saray maçının VAR kayıtları açıklandı!
        Kasımpaşa-G.Saray maçının VAR kayıtları açıklandı!
        Yasa dışı bahis iddianamesi
        Yasa dışı bahis iddianamesi
        Zelenskiy: Trump ile görüşme olması gerektiği gibi geçmedi
        Zelenskiy: Trump ile görüşme olması gerektiği gibi geçmedi
        CHP İstanbul il kongresine soruşturma
        CHP İstanbul il kongresine soruşturma
        "Mourinho intikamını aldı!"
        "Mourinho intikamını aldı!"
        Enflasyon %40'ın altında! Faiz ne olur
        Enflasyon %40'ın altında! Faiz ne olur
        Bilirkişi davasında 5 gazeteciye beraat kararı
        Bilirkişi davasında 5 gazeteciye beraat kararı
        Şampiyonu duyurdular! 1 puan farkla...
        Şampiyonu duyurdular! 1 puan farkla...
        Eleştiri okları onlara döndü!
        Eleştiri okları onlara döndü!
        Emekli maaşlarına milli gelir ayarı
        Emekli maaşlarına milli gelir ayarı
        355 milyar liralık deprem koruması
        355 milyar liralık deprem koruması
        Habertürk Anasayfa