'Palalı Sabri' cinayetinde ilk duruşma

Gezi Parkı olaylarında göstericilere pala ile saldırması nedeniyle 'Palalı Sabri' adıyla tanınan Sabri Çelebi'nin bir gece kulübü önünde çıkan kavgada 9 kurşunla vurularak hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan sanıklar ilk kez hakim karşısına çıktı.

DHA'nın haberine göre tutuklu sanık Görer, "Palalı Sabri bir anda, 'Seni öldüreceğim' dedi ve elini silaha attı. Ben de o panikle ayaklarına sıktım" dedi.

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2 SALDIRGAN TUTUKLANDI Olay, Talimhane Kocatepe Mahallesi Aydede Caddesi'nde 3 Şubat 2024 tarihinde saat 01.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 'Palalı Sabri' adıyla tanınan Sabri Çelebi, eski ortağının iş yerine giderek oradakilerle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Sabri Çelebi ve beraberindekiler araca bindi. O sırada arkadan gelenler ile tartışma yeniden başlayınca karşı tarafın çalışanlarından Çetin Görer silahını çıkararak art arda ateş etti. Sabri Çelebi, vücuduna isabet eden kurşunlar nedeniyle hayatını kaybederken şüphelilerden Çetin Görer ve Hüseyin Kırmızı 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklanmıştı.

REKLAM İstanbul Adalet Saray, 20. Ağır Ceza Mahkemesinde davanın ilk duruşması bugün görülmeye başlandı. Duruşmaya tutuklu sanık Çetin Görer ve tutuklu sanık Hüseyin Kırmızı SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) ile bağlanırken, tanık, müşteki ve taraf avukatları ise duruşma salonunda hazır bulundu. "BUNLARI ÖLDÜRÜN DİYE TALİMAT VERDİ" Savunma yapan tutuklu sanık Çetin Görer savunmasında, “Olay günü, ben saat 19:00-20:00 gibi iş yerime intikal ediyordum. O sırada yanıma Hüseyin Bey geldi, oturup muhabbet ediyorduk. Sonra yanımıza Hikmet Amca geldi, hep birlikte çay kahve içtik. O sırada bir arabanın bize ters yönde geldiğini gördüm. Araba bir anda çalıştığımız iş yerinin önünde durdu ve 'Ne bakıyorsunuz oğlum?' dedi, sonra gitti. Yine geri geldi. Hüseyin kalkıp yanlarına gitmeye çalıştı. Ben, Palalı Sabri olduğunu gördüm, durdurdum. 'Yolunuza bakın' dedim. Bana küfürlü konuştu, korktum. 'Küfretme abi, git işine gücüne bak' dedim. Bana tekrar küfretmeye başladı. Elimi attım, yüzüne geldi. Hüseyin abi de yumruk attı. Bize bir anda 'Siz beni tanımıyor musunuz? Ben Palalı Sabri. Bundan sonra yatacağınız yeriniz bile yok' dedi. Yanındaki adamlara, 'Bunları öldürün' diye talimat verdi. Ben o sırada, 'Bizim sizinle işimiz yok, çoluğumuz çocuğumuz var' dedim. Üstüme gelmeye devam edince korkutmak amacıyla silahı çıkardım. Öldürme gibi bir amacım yoktu fakat korkmadı, üstümüze gelmeye devam etti. Palalı Sabri bir anda, 'Seni öldüreceğim' dedi ve elini silaha attı. Ben de o panikle ayaklarına sıktım" dedi.

REKLAM "ÖLEN ANNEME KÜFÜR EDİNCE DAYANAMADIM" Sanık Görer savunmasının devamında, “Sabri Çelebi'yle daha önce şahsi tanışıklığım yoktu, simaen tanıyorum. Ağzı çok küfürlü bir insandı. Oradaki esnaflar, insanlar bile onu sevmezdi. Ben zaten kadınlarımıza, polislerimize saldıran birisi olduğu için medyadan nasıl birisi olduğunu biliyorum. Ben annemi Van depreminde kaybettim. Anneme küfredince dayanamadım. Devletin karşısına bu olayla çıktığım için üzgünüm. Maktulün ailesinden de özür diliyorum. Öldürme kastım yoktu. Eğer olsaydı kafasına da sıkabilirdim. 3 yaşında hasta çocuğum var. Yaptığım her şey için çok pişmanım" ifadelerini kullandı.

"ÇOK PİŞMANIM, SUÇUM YOK" Tutuklu sanık Hüseyin Kırmızı ise sanık Çetin Görer'in anlattığı olayı tekrar edip doğruladı. Tutuklu sanık Kırmızı ek olarak “İlk başta silah sesi duyduğumda onların ateş ettiğini düşündüm. Görmedim, kimin ateş ettiğini. O sırada Sabri'ye yumruk atmaya çalıştım ve çekildim. Çetin abi ayağına ateş etti ve olay yerinden uzaklaştı. Palalı Sabri'nin ise silahı yere düştü, Sabri de yere düştü. Yerdeyken de hala silaha ulaşmaya çalışıyordu. Ben çok pişmanım, suçum yok. Evlilik arifesindeydim. Hiçbir husumetimiz yoktu" şeklinde konuştu.

"BAŞKA BİR NEDENLE ÖLDÜRÜLDÜĞÜNÜ DÜŞÜNÜYORUM" Sabri Çelebi'nin abisi Hüseyin Çelebi'de duruşmada söz alarak, “Silah taşımazdı. Üzerinde silah olsaydı, can havliyle kullanırdı. Ben kardeşimin başka bir nedenle öldürüldüğünü düşünüyorum. Bu işin içinde başka bir şey var. Cebrail Kırmızı'nın da olayın içinde olduğunu düşünüyorum. Ayrıca, bu sırada orada polisler de var ve olaya müdahale etmiyorlardı" dedi.

REKLAM "KAMERA KAYITLARI KASITLI OLARAK SİLİNMİŞTİR" Sabri Çelebi'nin kardeşi müşteki İbrahim Çelebi ise, “Olayı görmedim. Çetin'in iddiaları doğru değildir. Cebrail, kardeşimi gayet iyi tanıyor. Garson olduğunu söyleyen Çetin'in üzerinde neden silah var? Olay sırasında içeriye girip çıkıyor; silahı o sırada aldığını düşünüyorum. Ayrıca, kamera kayıtları kasıtlı olarak silinmiştir" şeklinde konuştu.

"ÇETİN'İN SABRİ'YE 8 EL ATEŞ ETTİĞİNİ GÖRDÜM" Olayda Sabri Çelebi'nin aracında bulunan tanık Nihat Doğan, “Orada karşılıklı bir tartışma çıktı. Ben arabadan indim. İçlerinden biri bana yumruk attı ama kişiyi tanıyamadım. Çetin'in Sabri abiye 8 el ateş ettiğini gördüm. Olay yerinde polisler vardı ama müdahale etmiyorlardı" ifadelerini kullandı. Tutuklu sanıkların avukatları, müvekkillerinin tahliyelerini talep ederken mahkeme heyeti tutuklu sanıkların tutukluluğunun devamına hükmederek dinlenemeyen diğer tanıkların dinlenmesine ve görüntü kayıtlarının izlenmesine karar verdi. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

İDDİANAMEDEN İddianamede, şüpheli Çetin Görer'in 'kasten öldürme', 'korku, kaygı veya panik meydana getirecek tarzda silahla ateş etme' ve 'ruhsatsız silah bulundurma' suçlarından toplamda müebbet hapis ile 1 yıl 6 aydan 6 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Diğer şüpheli Hüseyin Kırmızı'nın ise 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. (DHA)