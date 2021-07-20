Pakistan’da aşırı yağışlar sonucu 4 kişi hayatını kaybetti

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Hayber Pahtunhva Afet Yönetim Otoritesinden yapılan açıklamaya göre, Karak ve Upper Dir bölgelerinde aşırı yağışlar sele neden oldu.

Şiddetli yağışların yol açtığı afet ve kazalarda Karak ve Upper Dir'de 2’si çocuk 4 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Yerel basındaki haberlere göre, söz konusu bölgelerde evler hasar gördü, çok sayıda tarım arazisi sular altında kaldı.

Sel sebebiyle Gangşal ve Şeringal kasabalarında da ulaşım durdu, Swat bölgesinde ise çok sayıda ev ve iş yerini su bastı.

Güney Asya'da haziran-eylül döneminde etkili muson yağışları, her yıl büyük çaplı doğal afet ve kazalara yol açıyor.