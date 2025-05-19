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        Haberler Dünya Pakistan'ın güneybatısında bombalı saldırıda 4 kişi öldü, 20 kişi yaralandı | Dış Haberler

        Pakistan'ın güneybatısında bombalı saldırıda 4 kişi öldü, 20 kişi yaralandı

        Pakistan'ın güneybatısındaki Qillah Abdullah şehrinde düzenlenen bombalı saldırıda 4 kişi öldü, 20 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2025 - 10:56 Güncelleme: 19.05.2025 - 10:56
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        Pakistan'da bombalı saldırı
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        Pakistan'ın güneybatı bölgesinde Qillah Abdullah şehrindeki bir pazarın yakınında bombalı araç patlaması sonrası 4 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.

        Komiser Yardımcısı Abdullah Riaz'ın açıklamasına göre, ülkenin Afganistan sınırına yakın Belucistan eyaletinde şehirde dün gece bombalı araç patladı.

        Pazar yerine yakın bölgedeki patlama sonrası 4 kişi yaşamını yitirdi.

        20 kişinin yaralandığı patlamada birkaç dükkan ve bina hasar gördü.

        Belucistan hükümeti Sözcüsü Shahid Rind, açıklamasında, bombalamayı kınadıklarını ve soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

        Saldırıyı üstlenen olmadı.

        Yerel basında, bölgede güvenlik güçleri ve sivilleri hedef alan Belucistan Kurtuluş Ordusunun (BLA) saldırıyı düzenlemiş olabileceği aktarıldı.

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        PAKİSTAN'IN TERÖR SORUNU

        Pakistan'da silahlı saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor.

        Her iki eyalette de Peştun ve Beluci etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçleri ve sivillere yönelik saldırılarda bulunuyor.

        İslamabad, Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken, Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.

        Belucistan'da ise BLA saldırıları ön plana çıkıyor. BLA, Belucistan eyaletinin Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluc halkının bu bölgeyi yönetmesini istiyor.

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