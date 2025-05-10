Pakistan ile Hindistan arasında yaşanan çatışmada gerilim yükseliyor. Pakistan ordusundan yapılan açıklamada, Hindistan'ın 3 şehirdeki havalimanlarını hedef alan füze saldırılarına karşılık verildiği belirtildi.

Pakistan hükümeti, Hindistan’a karşı başlattığı 'Bunyan-un-Marsoos Operasyonu' kapsamında, siber saldırı yoluyla Hindistan’ın elektrik şebekesinin yüzde 70’inin işlevsiz hale getirildiğini kaydetti.

Karşı saldırıda, Hindistan'daki Surat Garh, Sirsa, Bathinda ve Akhnoor havalimanlarının hedef alındığını aktarılan açıklamada, saldırıda Hindistan'a ait S-400 hava savunma sisteminin de Pakistan Hava Kuvvetlerine ait J-17 savaş uçağıyla hipersonik füzeyle imha edildiği kaydedildi.

Açıklamada, Hindistan'da çok sayıda askeri noktanın hedef alındığı bildirildi. Pakistan ordusu, Hindistan'a düzenlediği karşı füze saldırılarının da görüntülerini basın mensuplarıyla paylaştı.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, bu gelişmelerin ardından Ulusal Komuta Otoritesi'ni toplama kararı aldı. Hindistan saldırıları nedeniyle Pakistan hava sahası uçuşlara kapatıldı, ülkedeki iç ve dış hat uçuşları iptal edildi.

Hedef alınan diğer iki havalimanının ise Pencab eyaletinde yer alan Murid ve Shorkot olduğu ifade edilen açıklamada, Hindistan'ın attığı bazı füzelerin hava savunma sistemlerince engellendiği aktarılmıştı.

Pakistan ordusundan yapılan açıklamada, sabah erken saatlerde başkent İslamabad'ın yakınındaki Ravalpindi şehrindeki Nur Han Havalimanı da dahil olmak üzere ülkedeki 3 ayrı hava limanının Hindistan ordusunca füzelerle hedef alındığı belirtilmişti.

HASAR OLMADIĞI AÇIKLANMIŞTI

Açıklamada, 3 ayrı havalimanına düzenlenen saldırılarda herhangi bir hasar oluşmadığı ve can kaybı yaşanmadığı kaydedilmişti. Öte yandan Pakistan Enformasyon Bakanı Attaullah Tarar ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saldırılarda Pakistan Hava Kuvvetlerine ait gereçlerde herhangi bir hasar olmadığını bildirmişti.

"İSRAİL YAPIMI 77 SİHA DÜŞÜRÜLDÜ"

Pakistan, Hindistan'a ait İsrail yapımı 77 silahlı insansız hava aracını (SİHA) düşürdüğünü duyurdu. Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi (ISPR) Genel Müdürü Korgeneral Ahmed Şerif Chaudhry, Hindistan'ın 6 balistik füze ateşlediğini ifade ederken, füzelerin Hindistan topraklarına düştüğünü belirtti.

Korgeneral Şerif, sonraki saatlerde yaptığı açıklamada, Hindistan'a ait uçakların Ravalpindi'de bulunan askeri üsse saldırı düzenlediğini duyururken, "Hindistan şimdi bizim cevabımızı beklemeli" demişti.

ABD'DEN GERİLİMİN DÜŞÜRÜLMESİ ÇAĞRISI

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun, Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Syed Asim Munir ile yaptığı telefon görüşmesinde İslamabad ile Yeni Delhi arasındaki gerilimin düşürülmesi çağrısı yaptığı bildirildi. Pakistan hava sahasını tüm uçuşlara kapatırken, G7 ülkeleri iki ülkeyi diyaloğa çağırdı.

HİNDİSTAN'İN PAKİSTAN'A SALDIRISI

Hindistan, 22 Nisan'da Pahalgam bölgesinde 26 kişinin öldürüldüğü terör saldırısına misilleme gerekçesiyle, 6 Mayıs'ta Pakistan toprakları ve yine Pakistan'ın kontrolündeki Azad Keşmir bölgesine füze saldırıları düzenledi.

Hint ordusu, "terör yapılanması" şeklinde nitelediği 9 hedefi vurduğunu açıklarken İslamabad yönetimi, saldırılarda sivillere ait 6 noktanın hedef alındığını, 33 kişinin hayatını kaybettiğini ve 62 kişinin yaralandığını duyurdu.

Pakistan ordusu, Hindistan tarafının saldırısı sırasında 5 savaş uçağını düşürdüğünü açıklarken Yeni Delhi yönetimi ise bunu teyit etmedi.