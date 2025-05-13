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        Haberler Dünya Pakistan, Hindistan ile sağlanan ateşkese bağlı kalacağını belirtti | Dış Haberler

        Pakistan, Hindistan ile sağlanan ateşkese bağlı kalacağını belirtti

        Pakistan, Hindistan'ın başlattığı "Sindoor Operasyonu"nun ardından sağlanan ateşkese "bağlı kalacağını" belirterek, bölgesel istikrar için gerekli adımları atmaya kararlı olduğunu bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2025 - 16:38 Güncelleme: 13.05.2025 - 16:38
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        Pakistan: Anlaşmaya bağlı kalacağız
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        Pakistan Dışişleri Bakanlığı'ndan, Sindoor Operasyonu'na ve ateşkese ilişkin açıklama yapıldı.

        Açıklamada, iki ülke arasındaki ateşkesin "arabuluculuk eden dost ülkelerin katkısıyla" yapıldığı belirtilerek, "Pakistan, yakın zamanda sağlanan ateşkes mutabakatına bağlı kalmaya ve bölgesel istikrar için gerekli adımları atmaya kararlıdır." denildi.

        Pahalgam terör saldırısının "delilsiz bir şekilde Pakistan'a yüklenmeye çalışıldığı" ve Hindistan'ın bunu bir gerekçe olarak kullanıp "askeri operasyonunu meşrulaştırmak istediği" savunuldu.

        "Hindistan'ın tutumunun bölgedeki istikrarı zedelediğine" işaret edilen açıklamada, Pakistan'ın Hindistan'a verdiği karşılığın "meşru müdafaa hakkı ile tutarlı" olduğu kaydedildi.

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        Açıklamada, "Terörizme karşı küresel mücadeledeki katkılarımız ve fedakarlıklarımız iyi bilinmektedir." ifadesi kullanıldı.

        "Gelecekteki herhangi bir saldırganlık da aynı kararlılıkla karşılık bulacaktır"

        Hindistan'ın "İndus Suları Anlaşması"nı askıya alması "yasadışı ve tek taraflı eylem" olarak nitelendirilirken, "Pakistan, anlaşma kapsamındaki haklarını korumak için gerekli tüm tedbirleri alacaktır." denildi.

        Pakistan'ın, bölgedeki ihtilafın "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları ve Keşmir halkının istekleri doğrultusunda barışçıl bir şekilde çözüme kavuşturulmasını" savunduğuna işaret edilen açıklamada, "Bu bağlamda, (ABD Başkanı Donald) Trump'ın Güney Asya'da istikrarsızlık kaynağı olmaya devam eden bu ihtilafın çözümüne yönelik çabalarını desteklediğimizi yineliyoruz." ifadelerine yer verildi.

        Açıklamada, önemli olanın "bölgesel işbirliği ve uluslararası normlara saygı" olduğu belirtilerek, "Bu çağda barış, gerçek güçtür." vurgusu yapıldı.

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        Pakistan'ın "barış ve güvenliğin korunmasında dünya çapında kabul görmüş bir role sahip egemen bir ülke olduğu" ifade edilen açıklamada, "Gelecekteki herhangi bir saldırganlık da aynı kararlılıkla karşılık bulacaktır." denildi.

        Hindistan'ın saldırısı ve çatışmalar

        Hindistan'ın, 22 Nisan'da Pahalgam bölgesinde 26 kişinin öldürüldüğü terör saldırısına misilleme gerekçesiyle 6 Mayıs'ta Pakistan toprakları ve Pakistan'ın kontrolündeki Azad Keşmir bölgesine füze saldırıları düzenlemesiyle taraflar arasında çatışmalar başlamıştı.

        İki ülke, 10 Mayıs'ta ABD'nin arabuluculuğunda ateşkes ilan etmişti.

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