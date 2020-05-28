Pakistan'da Kovid-19 vaka sayısı 60 bini geçti

Pakistan'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalananların sayısı son 24 saatte 2 bin 76 kişi artarak 61 bin 227'ye ulaştı.
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, virüs nedeniyle ölü sayısının 36 artışla 1260 olduğu ülkede toplam test sayısı da 508 bin 86'ya çıktı.
Ülkede son 24 saatte 8 bin 687 kişiye test yapılırken, bunların yaklaşık dörtte birlik kesimini oluşturan 2 bin 76'sında virüs görüldü.
Toplam vaka sayısının 61 bin 227'ye ulaştığı ülkede, en fazla vaka 24 bin 206 kişiyle Sindh eyaletinde görülürken, en az vaka ise 219 kişiyle Pakistan kontrolündeki Azad Cammu ve Keşmir'de kaydedildi.
Pakistan'da virüsün görüldüğü 26 Şubat'tan bu yana 20 bin 231 kişi ise virüsle mücadelesini kazandı.
- Karaçi'de boş yoğun bakım odası sayısı 9 olarak açıklandı
Sindh Sağlık Bakanlığı yetkililerinin ulusal medyaya yaptığı açıklamaya göre, yaklaşık 15 milyon nüfuslu eyalet başkenti Karaçi'de, Kovid-19 tedavisi yapılan 10 hastanede toplamda 9 yoğun bakım ünitesi ile 61 solunum cihazı müsait durumda bulunuyor.
Eyalet Başbakanı Murad Ali Şah, Pakistan'da en fazla vakanın tespit edildiği eyalette virüs görülen 927 kişinin hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğünü, 235 kişinin ise durumunun kritik olduğunu ifade etti.
Şah, eyaletteki hastanelere 200 yeni solunum cihazı sağlanacağını belirtirken, Karaçi'de inşa edilen toplamda 250 yataklı iki hastanenin de haziranda tamamlanacağını kaydetti.
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