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Pakistan'da gözaltına alınmak istenen İmran Han'ın destekçileriyle polis arasında çatışma

Pakistan'da polisin eski başbakan İmran Han'ı gözaltına alma girişimi sonrası, Han'ın destekçileri ile polis arasında çatışma yaşandı.

Giriş: 15.03.2023 - 13:16 | Güncelleme: ABONE OL
ateşe verilmiş pankartlarEPA

Pakistan'da polisin eski başbakan İmran Han'ı gözaltına alma girişimi sonrası, Han'ın destekçileri ile polis arasında çatışma yaşandı.

Ana muhalefet lideri Han'ın Lahor'daki evinin önünde toplanan kalabalığa, polis göz yaşartıcı gazla müdahale etti, kalabalık polise taş ve sopa fırlatarak karşılık verdi.

Mahkeme, başbakan olduğu 2018-2022 yılları arasında, yabancı devlet görevlileri tarafından verilen resmi hediyeleri sattığı suçlamasıyla, Han hakkında yakalama kararı çıkarmıştı.

Mahkemenin 13 Mart'taki kararı sonrası, Han'ın Adalet Hareketi Partisi'nin (PTI) destekçileri Han'ın evinin önünde toplanmaya başladı.

Han, hakkındaki davanın siyasi olduğunu ve amacın Han'ın partisinin gelecek genel seçimlere katılmasını engellemek olduğunu savunuyor.

BBC Urdu servisine konuşan Han, daha önce de kendisine yönelik gözaltı girişimleri olduğunu ama bu kez "onu parmaklıklar arkasına sokmaya kararlı olduklarını düşündüğünü" söyledi.

Han "Kaç gece geçiririm bilinmez ama gecelerimi hücrede geçirmeye zihinsel olarak hazırım. Hapse gireyim ya da girmeyeyim, seçimi kazanacağız" dedi.

Han polisin attığı göz yaşartıcı gaz fişeklerinin, evinin içine girdiğini de ekledi.

Han'ın destekçileri başka kentlerde de sokağa çıktı.

Pakistan Enformasyon Bakanı Marriyum Aurangzeb ise gözaltı girişiminin seçimlerle bir ilgisi olmadığını ve polisin sadece mahkeme kararlarını uygulamaya çalıştığını savundu.

Pakistan'daki genel seçimlerin normal takvime göre en geç bu yılın Ekim ayına kadar yapılması bekleniyor.

han destekçileriyle polis karşı karşıya EPA

Han, başbakanlığı nasıl kaybetmişti?

İmran Han geçen yıl Nisan ayında parlamentoda yapılan güven oylamasını kaybederek başbakanlıktan alınmıştı.

Han güven oylaması döneminde, Rusya ve Çin ile dostane ilişkileri yüzünden ABD'nin muhaliflerle iş birliği yapıp, kendisini devirmeye çalıştığını savunmuştu.

Han'ın yerine dönemin ana muhalefet lideri ve Pakistan Müslüman Birliği'nin Başkanı Şahbaz Şerif başbakan seçilmişti.

Şahbaz Şerif, üç kez başbakanlık yapan ve Panama Belgeleri'nin yayımlanmasından sonra hakkındaki yolsuzluk suçlamalarıyla 2018'de üçüncü kez görevden alınan Navaz Şerif'in kardeşi.

70 yaşındaki PTI lideri Han, başbakanlığı kaybetmesinden bu yana ülkede erken seçim yapılması çağrısında bulunuyor.

Geçen yıl Kasım ayında da Han'ın konvoyuna Lahor kenti yakınlarındaki Vezirabad'da ateş açılmış, Han saldırıda bacağından vurularak yaralanmıştı.

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