Pakistan'da eski Başbakan Han'ın destekçileri polisle çatıştı

AA

Polisin, eski Başbakan Han'ın erken seçim talebiyle yapacağını duyurduğu yürüyüşü önlemek için Pencap eyaletinde İslamabad'a çıkan birçok yolu konteynerlerle kapattı.

Bunun üzerine Pencap'ın farklı bölgelerinde barikatları aşmak isteyen Han destekçileri ile polis arasında çatışma yaşandı.

Polis, Pencap'ın en büyük kenti Lahor'ın farklı noktalarında toplanan Han'ın lideri olduğu Pakistan Adalet Hareketi Partisi (PTI) taraftarlarını dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandı.

PTI çalışanları da polise taş atarak karşılık verdi.

Yerel basında yer alan görüntülerde, Han destekçilerinin polisin çektiği dikenli telleri çeşitli aletlerle kestiği görülüyor.

Bu arada İçişleri Bakanı Rana Sanaullah, hükümetin, göstericilerin başkente girmesine izin vermeyeceğini açıkladı.

Sanaullah, göstericilerin kanunları çiğnemesi durumunda sert bir karşılık göreceğini söyledi.

Diğer yandan, PTI yetkilileri, polisin dün Han'ın destekçilerine yönelik operasyonunda gözaltına alınanların sayısının bini aştığını açıkladı.

Pakistan Müslüman Ligi-Navaz (PML-N) sözcülerinden Ataullah Tarar ise kanun ve düzenin sağlanması için "engelleyici bir önlem" olarak 250 kişinin gözaltına alındığını belirtti.

Han, 22 Mayıs'ta Peşaver kentinde yaptığı konuşmada, yeni hükümeti kabul etmeyeceklerini belirterek, destekçilerini erken seçimler için baskı yapmak üzere 25 Mayıs'ta İslamabad'da barışçıl şekilde yürümeye çağırmıştı.

PTI Sözcüsü Fawad Chaudhry, dün, polisin Han'ı destekleyenlerin evlerine operasyona başlattığını ve onlarca kişinin gözaltına alındığını açıklamıştı.

İslamabad yönetimi dün aldığı kararla Han'ın yapmayı planladığı yürüyüşe yasak getirmişti.

IMRAN HAN HÜKÜMETİ DÜŞMÜŞTÜ

Pakistan Parlamentosunda 10 Nisan'da yapılan güven oylaması sonucu İmran Han hükümeti düşmüştü.

Ülkede 3 dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, Mecliste 11 Nisan'da düzenlenen seçimde 174 oy ile salt çoğunluğun desteğini alarak başbakan seçilmişti.

Han’ın Rusya’nın Ukrayna’ya saldırılarını başlattığı 24 Şubat'ta başkent Moskova’da Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelmesi, Batılı ülkelerde rahatsızlık uyandırmıştı.

Bu durumu, ülkesinin "gaz tedarikine, buğdaya ve siber güvenlikle ilgili teknolojiye ihtiyaçları olduğu" sözleriyle savunan Han, hükümetinin düşürülmesinden ABD'yi sorumlu tutuyor.