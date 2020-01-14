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Pakistan'da çığ felaketi: En az 57 ölü!

Pakistan kontrolündeki Keşmir'de yaşanan çığ felaketinde en az 57 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi

14.01.2020 - 11:36 | Güncelleme:
Pakistan
HABERTURK.COM

Pakistan'ın kontrolündeki Keşmir bölgesinde son 24 saat içerisinde meydana gelen çığlarda hayatını kaybedenlerin sayısının 57'ye yükseldiği ifade edildi.

Konuyla ilgili konuşan iki yetkili birçok köylünün kötü hava koşulları nedeniyle mahsur kaldığını ifade etti.

Bölgedeki kurtarma çalışmaları devam ediyor.

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