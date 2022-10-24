Pakistan asıllı Müslüman Sadık Han'dan sonra Hint kökenli Rishi Sunak

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Rishi Sunak'ın İngiltere'nin yeni başbakanı olması ülke tarihi açısından birçok ilki beraberinde getiriyor. 42 yaşındaki Sunak, İngiltere'nin modern tarihindeki en genç başbakanı olacak. Ama bundan da önemlisi "10 numara"nın ilk Hint sakini olarak tarihe geçmesi.

Bu, aynı zamanda Anglosakson geleneğin izlerini taşıyan ülkenin başkentinde İngiliz asıllı olmayan ikinci isim. Bilindiği gibi Londra'nın belediye başkanı Pakistan asıllı bir Müslüman olan Sadık Han.

Sadık Han

Sadık Han'ın belediye başkanlığına alışan ülkede uzun süren hükümet krizinin ardından Başbakanlık koltuğuna oturacak isim Rishi Sunak, mevcut sorunları çözecek mi henüz bilinmez ama Hindistan kökenli bir isim olarak bu görevi üstlenmesiyle ülkenin tarihine şimdiden geçti bile.

Sunak'ın kökeninin dayandığı Hindistan da Pakistan gibi bir İngiliz sömürgesiydi. Bu iki ülkenin bağımsızlığını kazanması ise bir insan ömründen dahi daha kısa bir zamana denk geliyor.

Rishi Sunak

15 Ağustos 1947'de bağımsızlığını elde eden Hindistan o zamana dek İngiltere’nin sömürgesi altındaydı. Bağımsızlığını elde etmesiyle Hindistan'dan ayrılan Pakistan da ayrı bir devlet oldu.

İşte bu bağımsızlık hareketinden yıllar sonra Pakistan asıllı bir Müslüman olan Sadık Han 2016'da Londra'ya belediye başkanı oldu. Sadece İngiltere için değil, Avrupa için de ilk olan bu seçimden 6 yıl sonra bu kez ülkenin yönetimine Hindistan asıllı ve Hindu inançlı bir isim olan Rishi Sunak geçti.

Şimdi gözler, Sunak'ın Brexit sonrası yönetim krizleri ile dünyanın gündeminden düşmeyen İngiltere'ye çare olup olamayacağında.

BUGÜN DOST OLMAYAN İKİ ÜLKE

Londra'da Hindistan ve Pakistan kökenli iki isim var. Ancak, 1947'de bağımsızlığını kazanan Hindistan ve bu ülkeden ayrılarak farklı bir devlet olan Pakistan bugün pek de dost olmayan iki ülke. O dönem Hindistan nüfusunun yüzde 25’i Müslümandı. Geride kalan büyük çoğunluk ise Hindu... Ülkede ayrıca Sihler, Budistler ve diğer dinlere mensup olanlar da yaşıyordu.

Bağımsızlık hareketinin liderleri Mahatma Gandi ve Pandit Cevahirlal Nehru, tüm inançları kucaklayan birleşik bir Hindistan istediklerini söylüyordu. Ancak Tüm Hindistan Müslüman Birliği lideri Muhammed Ali Cinnah, bağımsızlık anlaşması çerçevesinde bölünme istiyordu.

BBC'nin Düşünce kuruluşu Chatham House’un Dış Politika Enstitüsü’nden Dr. Gareth Price'tan aktardığına göre “Birleşik bir Hindistan’ın nasıl işleyeceği konusunda uzlaşmaya varmak uzun bir zaman alacaktı. Bölünme çabuk ve basit bir çözüm gibi göründü”.

1947'DE ÇİZİLEN YENİ SINIRLAR

Hindistan ve Pakistan arasındaki yeni sınırlar 1947’de İngiliz memur Cyril Radcliffe tarafından çizildi. Bölünmeye giden süreçte en az 200 bin kişi öldürüldü ya da mülteci kamplarında hastalık nedeniyle hayatını kaybetti.