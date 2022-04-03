KOMİSER YARDIMCISI ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

PAEM Komiser Yardımcısı başvuru yapacak emniyet mensubu adaylarınında aşağıdaki şartları sağlaması gerekmektedir:

Başvuru tarihi itibarıyla meslekte fiilen iki yılını doldurmuş olmak,

En az dört yıllık lisans seviyesindeki bir yükseköğretim programından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

Haklarında meslekten veya memuriyetten çıkarma cezasını gerektirecek suçlardan dolayı adli veya idari soruşturma yapılıyor olmamak.