6. DÖNEM BAŞVURU ŞARTLARI ŞÖYLE VERİLMİŞTİ

En az dört yıllık lisans seviyesindeki bir yükseköğretim programından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

Başvuru tarihi itibarıyla meslekte fiilen iki yılını doldurmuş olmak.

Son iki performans değerlendirme puanı iyi veya çok iyi olmak.