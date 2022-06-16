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Ozzy Osbourne'dan haber var! Pazartesi günü ameliyata girmişti... - Magazin haberleri

Ozzy Osbourne'dan haber var

Parkinson hastalığıyla mücadele eden metal müziğin ünlü isimlerinden Ozzy Osbourne, iki gün önce yaşamının geri kalanını yönlendirecek önemli bir ameliyata girmişti. Sharon Osbourne, eşinin sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi

16.06.2022 - 09:41 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Müzik dünyasında 'Karanlıklar Prensi' olarak tanınan Ozzy Osbourne'e (73) 2019 yılında Parkinson teşhisi konulmuştu.  

    Yürüme güçlüğü çeken Osbourne, geçtiğimiz pazartesi günü hayatını değiştirecek önemli bir operasyona girmişti.

  • Ünlü yıldızın eşi Sharon Osbourne, önceki gün eşinin sağlık durumuyla ilgili bilgilendirmede bulundu. 

  • "SEVGİNİZ ONA DÜNYALARI VERMEK YERİNE GEÇİYOR"

    Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan TV programcısı, gönderisinde "Ailemiz Ozzy'nin ameliyatıyla ilgili aşırı sevgi ve desteğe şükranlarını iletiyor. Ozzy iyiye gidiyor, iyileşme yolunda ilerliyor. Sevginiz ona dünyaları vermek yerine geçiyor." ifadelerini kullandı.

  • "OPERASYON, HAYATININ KALANINA YÖN VERECEK" DEMİŞTİ

    Geçtiğimiz hafta 'The Talk' programına konuşan Sharon Osbourne, eşinin geçireceği ameliyat için "Bu operasyon, onu hayatının geri kalanına yön verecek." demişti.

    Osbourne, daha sonra eşine bakmak zorunda olduğunu söyleyerek, "Çok zor, çünkü Parkinson ve kazanın etkisi birleşti." ifadelerini kullanmıştı.

  • Parkinson hastası olan Ozzy Osbourne'un, 2003 yılında geçirdiği bisiklet kazasının ardından, daha önceki kazasında omurgasına yerleştirilmiş metal çubuklar yerinden çıkmıştı.

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