Ozzy Osbourne'dan haber var

"OPERASYON, HAYATININ KALANINA YÖN VERECEK" DEMİŞTİ

Geçtiğimiz hafta 'The Talk' programına konuşan Sharon Osbourne, eşinin geçireceği ameliyat için "Bu operasyon, onu hayatının geri kalanına yön verecek." demişti.

Osbourne, daha sonra eşine bakmak zorunda olduğunu söyleyerek, "Çok zor, çünkü Parkinson ve kazanın etkisi birleşti." ifadelerini kullanmıştı.