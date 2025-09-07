ÖZYES HAKKINDA

ÖZYES, üniversitelerin Güzel Sanatlar, Spor Bilimleri, Müzik ve Sahne Sanatları gibi özel yetenek isteyen bölümlerine öğrenci alımında kilit bir rol oynuyor. Adaylar bu süreçte hem teorik bilgi hem de uygulamalı performans üzerinden değerlendiriliyor. Sınav süreci sona erdikten sonra ise öğrenciler, sonuçların üniversiteler tarafından açıklanacağı tarihi sabırsızlıkla beklemeye başlıyor.