ÖZYES sonuçları: ÖZYES sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
YKS kapsamında gerçekleştirilen Spor Bilimleri Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES), 13-17 Ağustos tarihleri arasında tamamlandı. Sınava katılan adaylar şimdi heyecanla sonuçların açıklanmasını bekliyor. Gözler, sınavın ardından ÖZYES sonuçlarının ilan edileceği tarihe çevrildi. Peki, ÖZYES sonuçları ne zaman açıklanacak?
- 1
Spor, sanat ve performans gibi alanlarda eğitim veren yükseköğretim programlarına öğrenci seçmek amacıyla uygulanan Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) sonuçları merakla bekleniyor. Sınava katılan yüzlerce aday için sevindirici haber ise ÖSYM'den geldi. Kurum, ÖZYES sonuçlarının açıklanacağı tarihi resmi olarak açıkladı. İşte sonuç tarihi...
- 2
ÖZYES SONUÇ TARİHİ
Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) sonuçları 12 Eylül Cuma günü açıklanacak.
- 3
ÖZYES HAKKINDA
ÖZYES, üniversitelerin Güzel Sanatlar, Spor Bilimleri, Müzik ve Sahne Sanatları gibi özel yetenek isteyen bölümlerine öğrenci alımında kilit bir rol oynuyor. Adaylar bu süreçte hem teorik bilgi hem de uygulamalı performans üzerinden değerlendiriliyor. Sınav süreci sona erdikten sonra ise öğrenciler, sonuçların üniversiteler tarafından açıklanacağı tarihi sabırsızlıkla beklemeye başlıyor.
-