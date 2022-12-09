Öztürk Yılmaz'ı yaralayan zanlı tutuklandı



Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz'ı bıçaklayan Serhat K. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı

YILMAZ TABURCU EDİLDİ

Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, bıçakla yaralanmasının ardından tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.

Hastane çıkışında gazetecilere açıklamada bulunan Yılmaz, bacağındaki yaraların derin olduğunu ve tedavisinin evde süreceğini belirtti.

Yılmaz, programlarını aksatmayarak sürdüreceğini kaydetti.

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