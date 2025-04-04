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        Haberler Dünya Öztürk, 3 kez astım krizi geçirdi | Dış Haberler

        Rümeysa Öztürk'ün 3 kez astım krizi geçirdiği ifade edildi

        ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Ayanna Pressley, ABD'de doktora eğitimi gören ve Filistin'e verdiği destekten ötürü geçtiğimiz hafta gözaltına alınan Rümeysa Öztürk'ün gözaltında 3 kez astrım krizi geçirdiğini ifade etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2025 - 20:56 Güncelleme: 04.04.2025 - 20:56
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        Öztürk, 3 kez astım krizi geçirdi
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        Öztürk'ün gözaltına alındığı Massachusetts eyaletini temsilen ABD Kongresi'ndeki görevine devam eden Pressley, Öztürk'ün, 25 Mart'ta gözaltına alınmasından bu yana ilaçlarına erişimi olmadığı için, "Louisiana eyaletindeki gözaltı merkezinde 3 kez astım krizi geçirdiği" bilgisini paylaştı.

        Pressley, X hesabından Türk öğrenci için yaptığı destek paylaşımında, Öztürk'ün avukatından aldığı bilgilere dayanarak, "Gerekli astım ilaçlarını almadı. Bu, tıbbi bakıma ilişkin temel hakkının ihlalidir. Bu, zulümdür, ihmaldir ve lanet olası ahlaki ve yasal başarısızlıktır." ifadelerine yer verdi.

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        ABD İç Güvenlik Bakanlığından, Öztürk'ün ihtiyaç duyduğu tıbbi bakıma "derhal erişiminin sağlanmasını" talep eden Pressley, ayrıca, Türk öğrencinin vizesinin geri verilmesi ve serbest bırakılması çağrısında bulundu.

        Pressley, açıklamasında Massachusetts Senatörleri Elizabeth Warren ve Ed Markey'e hitaben, "(Öztürk'ün) gözaltında kaldığı her dakika, sağlığının ve haklarının risk altında olduğu bir dakika daha demektir." ifadelerini kullandı.

        Dün, Massachusetts eyaletindeki federal mahkemede yapılan duruşmada, Rümeysa Öztürk'ün avukatları, ABD hükümetini, müvekkillerini eyalet sınırlarının dışına taşımak için "gizli bir çaba sarf etmekle" suçlarken, Bölge Yargıcı Denise Casper'dan, Öztürk'ün derhal Massachusetts'e geri gönderilmesini ve serbest bırakılmasını talep etmişti.

        Adalet Bakanlığı avukatlarının Öztürk'ün Louisiana'da gözaltında tutulmaya devam edilmesi gerektiği yönündeki savunmasını da dinleyen Casper, ABD hükümetinin Türk öğrenciye açtığı davanın nerede görüleceğine hemen karar vermeyi reddetmişti.

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        Ayrıca, Rümeysa Öztürk'ün doktora eğitimi aldığı Tufts Üniversitesi de öğrencilerinin serbest bırakılmasını talep derken, Üniversite Rektörü Sunil Kumar mahkemeye yaptığı açıklamada, Öztürk'ün tutuklanmasının "okulun uluslararası topluluğunu felç ettiğini" ve artık okulun güvenliği konusunda "endişe duyduklarını" belirtmişti.

        Öztürk'ün gözaltına alınması

        Massachusetts eyaletindeki Tufts Üniversitesinde doktora eğitimi alan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk, 25 Mart akşamı arkadaşlarıyla iftar yapmaya giderken yüzleri maskeli 6 Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) görevlisi tarafından gözaltına alınmıştı.

        ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Öztürk'ün öğrenci vizesinin iptal edildiğini ve sınır dışı edileceğini açıklamıştı.

        Rubio, "Hamas destekçisi" ve (İsrail karşıtı) "deliler" olarak tanımladığı 300'den fazla yabancı öğrencinin vizesinin iptal edildiğini belirtmişti.

        ABD’de federal yargıç, ICE görevlilerince gözaltına alınan Türk öğrenci Öztürk'ün sınır dışı edilmesine karşı durdurma kararı almıştı.

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