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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Özlem Yıldız, geçtiğimiz gün bir güzellik merkezinin açılışında görüntülendi. Yıldız, gazetecilerin sorularını yanıtlayarak sevgilisi Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı iddiasıyla hakim karşısına çıkacak olan Ozan Güven ile ilgili şunları söyledi:

Şiddet ve dayak hayatımızın her yerinde var. Kadınların buna sessiz kalmaması lazım. Ozan'dan bunu hiç beklemezdim. Hep saygı duyduğum bir sanatçıydı ama şu an burada kadına şiddet uygulayan bir Ozan Güven'i konuşuyoruz. Sebebi ne olursa olsun savunulacak hiçbir yanı yok. Fotoğrafları gördüm, canı yanmayan bir kadın bu fotoğrafları kullanmaz. Onun psikolojisi hiç kolay değil. Hiçbir kadın bunu hak etmez.

"HAYAT HAKKIMI ARAMAYI ÖĞRETTİ"

Sunucu, basın mensuplarının "Siz hiç şiddet gördünüz mü?" sorusuna ise, "Ben tırnaklarımla kazıya kazıya bir yerlere geldiğim için hayat hakkımı aramayı öğretti. Meslek sahibi ve ayakları yere basan, güçlü bir anneyim. Kimsenin bana şiddet uygulamasına izin vermem" dedi.

"EVLİLİĞE KAPILARIM KAPALI DEĞİL"

Aynı zamanda evliliğe de yeşil ışık yakan Özlem Yıldız, "Ben kurulu düzeni ve aile hayatını çok seviyorum. Kapılarım kapalı değil. Hayatıma girecek kişiyi oğlum da onaylamalı buna çok dikkat ediyorum. Hayatımı paylaşacağım, başımı omzuna koyacağım birini istiyorum" şeklinde konuştu.