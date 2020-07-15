Habertürk’ten Serdar Kulaksız’ın haberine göre; Oyuncu Ozan Güven hakkında, Deniz Bulutsuz’a yönelik şiddet eylemi iddiasıyla 13.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi iddianameyi kabul etti. Mahkeme duruşmanın 21 Ocak 2021 tarihinde yapılmasına karar veren mahkeme, tarafların duruşmada hazır olmaları için yazı gönderilmesini de istedi.

EVDEN ÇIKMASINA İZİN VERMEDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameye göre olay şöyle meydana geldi:

Ozan Güven ile Deniz Bulutsuz arasında tartışma yaşandı. Ozan Güven, abajur ve elleriyle vurmak suretiyle Deniz Bulutsuz’u darp etti. Deniz Bulutsuz’un evden ayrılmak istemesi üzerine Ozan Güven iddiaya göre hakaret ederek Bulutsuz’un haber vermesini engellemek amacıyla cep telefonunu aldı. Savcılık, Ozan Güven’in, Deniz Bulutsuz’un ikametten çıkmasına izin vermeyerek hürriyetinden yoksun kıldığını anlatıldı.

İddianamede, Deniz Bulutsuz ve şüpheli Ozan Güven’in de savcılıktaki ifadelerine yer verildi. Olay sırasında Ozan Güven ve Deniz Bulutsuz’un yalnız olduklarını belirten savcılık, olay anına ilişkin bilgi ve görgüleri bulunmayan tanıkların beyanlarına itibar edilmediğini anlattı.

KAMERA KAYDI BULUNAMADI

Savcılık tarafından Ozan Güven’in evinde bulunan kamera kayıt cihazında bilirkişi incelemesi yaptırıldı. Bilirkişi incelemesine göre, kameranın sürekli olarak çalıştığı, bu nedenle üzerine takılı hard diskin yorgun disk olarak değerlendirildiği anlatıldı.

Harddisk’in doluluğa ulaştığında eski kayıtlardan silmeye başlayarak yeni kayıtları üzerine yazdığı belirtildi. Deniz Bulutsuz’un olaydan beş gün sonra savcılığa şikayette bulunduğu, olaydan hemen sonra müracaat etmemesi nedeniyle olay anına ilişkin herhangi bir görüntünün elde edilemediği anlatıldı.

SİLAHTAN SAYILDI

Savcılık, iddianamede, olayda kullanılan ve ele geçirilemeyen abajuru silah olarak kabul edilmesi gerektiğini belirtti.

13,5 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak, kasten yaralama ve Hakaret suçlarından Ozan Güven’in 3 yıl 8 aydan 13 yıl 6 aya kadar hapis talebiyle yargılanması istenmişti.