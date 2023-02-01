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Haberler Magazin Özlem Yıldız'ın başına gelmedik kalmadı: Uçağıma yıldırım düştü şimdi de... - Magazin haberleri

Özlem Yıldız'ın başına gelmedik kalmadı

Özlem Yıldız, iki hafta içerisinde yaşadığı talihsizlikleri anlattı: "Önce minibüs çarptı, uçağıma yıldırım düştü şimdi de bu..."

Giriş: 01.02.2023 - 16:15 | Güncelleme: ABONE OL
Özlem Yıldız'ın başına gelmedik kalmadı: Uçağıma yıldırım düştü şimdi de... - Magazin haberleri
Başına gelmedik kalmadı
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HABERTURK.COM

Geçtiğimiz günlerde minibüsün çarpması sonucu trafik kazası geçiren Özlem Yıldız, ardından bindiği uçağa da yıldırım isabet etti.

"Kötüyü çağırmak istemiyorum" diyen Özlem Yıldız, bu sabah uyandığında yüzünde şişlikle karşılaştı.

"ZOR KONUŞUYORUM"

Durumunu ve son zamanlarda yaşadığı talihsizlikleri anlatan Özlem Yıldız, "Yaklaşık iki haftadır olmayacak ne varsa beni buluyor. Önce minibüs çarptı, uçağıma yıldırım düştü. Kötüyü çağırmak istemiyorum. Bu sabah da bir anda bu şekilde uyandım. Hiçbir şey yokken yani... Yeni yeni buzlarla inmeye başladı. Zor konuşuyorum. Bunun ne olduğunu bilmiyorum, hiçbir fikrim yok. Gece hiçbir şeyim yoktu. Sabah böyle kalktım..." dedi.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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