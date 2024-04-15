Motosikletten savruldu! Korkuluklara çarptı!
Antalya'da, yürek yakan bir kaza yaşandı. Motosikletten savrulup, demir korkuluklara çarpan 44 yaşındaki Özlem Yerebatmaz yaşamını yitirdi, sürücü Murat Çukur ağır yaralandı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı
Antalya'da korkunç kaza, gece saatlerinde Kepez ilçesine bağlı Kanal Mahallesi Otogar kavşağında meydana geldi.
MOTOSİKLET KONTROLDEN ÇIKTI
DHA'da yer alan habere göre Murat Çukur'un kullandığı motosiklet, otogar alt geçidinde kontrolden çıktı.
ÖZLEM OLAY YERİNDE CAN VERDİ
Motosikletteki sürücü Murat Çukur ile Özlem Yerebatmaz (44) savruldu. Demir korkuluklara çarpan Yerebatmaz, olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü ağır yaralandı.
CENAZESİ ADLİ TIPA KALDIRILDI
İhbarla bölgeye ekipler sevk edildi. Çukur Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürülürken, cenaze Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
AYAKKABISI YÜREK YAKTI
Olay yerinde bulunan kadının ayakkabısı ise cenaze aracına konuldu. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.