Özlem Tekin'in panik anları!

Profesyonel sahne çalışmalarına Grup Lokomotif'in üyesi olarak, Seyyal Taner ve Zerrin Özer'e sahnede vokal yaparak başladı. Şebnem Ferah ve Ebru Bank (Eroğlu) tarafından Bursa'da temelleri atılan Volvox grubunda solist ve klavyeci olarak görev aldı. 1994 yılında solo çalışmalarına başlayan şarkıcı, 1996 yılında ilk solo albümü “Kime Ne?” ile piyasaya giriş yaptı. İkinci albümü "Öz"ün ardından sanatçı "Laubali" ve "Tek Başıma" albümlerini yayınladı.