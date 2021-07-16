"NE ÇABUK GEÇTİ YILLAR..."

Ailece çekilen pozlarını yayınlayan 29 yaşındaki Şahin, gönderisinde, "Canım kızım; ne çabuk geçti yıllar... Fotoğraflarımıza bakınca anlıyor insan. İyi ki doğdun, iyi ki benim kızım oldun. Bana bu mutluluğu ikinci kere yaşattın. Her güne seninle ve Arya ile uyanmak dünyanın en güzel şeyi. Hepimiz birlikte yeni tecrübeler öğrenerek ve kazanarak, her yeni güne başlıyoruz. Anılar biriktiriyoruz. Kızlarım, sizi seviyorum. İyi ki doğdun Zeynep Mira..." ifadelerine yer verdi.