Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Çocukları ile birlikte zaman geçiren Özlem Ada Şahin, kendisini çeken muhabirleri görünce, kızını bakıcıya aldırarak parktan çıktı.

Çıkışta, Demet Akalın ile ilgili sorulara, "Hiç o konulara girmeyelim" ifadelerini kullandı.

Şahin, eşiyle davalık oldukları Arda Turan hakkındaki sorulara da, "Şimdi çocuklarım var hiç konuşmayalım bunları" dedi.